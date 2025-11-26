Hong Kong: 44 muertos y casi 300 desaparecidos por un incendio

John Lee, director ejecutivo de la región administrativa especial de Hong Kong, comunicó que 29 personas fueron hospitalizadas, siete de ellas en estado grave.

"La Policía y el Departamento de Bomberos ya han creado un equipo de investigación dedicado a investigar la causa del incendio", declaró el funcionario.

El presidente de China, Xi Jinping, expresó sus condolencias y solidaridad con las víctimas y pidió implementar acciones para reducir el número de afectados y los daños, recoge la cadena estatal CCTV.

El complejo de viviendas siniestrado consta de ocho edificios con casi 2.000 departamentos, donde vivían alrededor de 4.800 personas, muchas de ellas mayores. Fue construido en la década de 1980 y había sido renovado recientemente.

Los bomberos explicaron que el intenso calor dificultó las operaciones de rescate. Hasta el momento se desconoce cómo se originó el fuego, aunque las autoridades señalaron que empezó en el andamio exterior de una torre de 32 pisos. Posteriormente, las llamas se propagaron al edificio y a otras torres cercanas, probablemente a causa del viento.