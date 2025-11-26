Hong Kong: 44 muertos y casi 300 desaparecidos por un incendio

Un voraz incendio arrasó con varios edificios ubicado en un complejo residencial de 2.000 departamentos en el distrito de Tai Po. En el lugar viven cerca de 5.000 personas.
El incendio de gran magnitud que arrasó este miércoles un complejo residencial del distrito Tai Po, en el norte de Hong Kong, en China, dejando un saldo provisional de 44 personas muertas y 279 desaparecidas, según informa la agencia de noticias AP.
John Lee, director ejecutivo de la región administrativa especial de Hong Kong, comunicó que 29 personas fueron hospitalizadas, siete de ellas en estado grave.
"La Policía y el Departamento de Bomberos ya han creado un equipo de investigación dedicado a investigar la causa del incendio", declaró el funcionario.
El presidente de China, Xi Jinping, expresó sus condolencias y solidaridad con las víctimas y pidió implementar acciones para reducir el número de afectados y los daños, recoge la cadena estatal CCTV.
El complejo de viviendas siniestrado consta de ocho edificios con casi 2.000 departamentos, donde vivían alrededor de 4.800 personas, muchas de ellas mayores. Fue construido en la década de 1980 y había sido renovado recientemente.
Los bomberos explicaron que el intenso calor dificultó las operaciones de rescate. Hasta el momento se desconoce cómo se originó el fuego, aunque las autoridades señalaron que empezó en el andamio exterior de una torre de 32 pisos. Posteriormente, las llamas se propagaron al edificio y a otras torres cercanas, probablemente a causa del viento.