Donald Trump aseguró que "Ucrania no va a ser parte de la OTAN"

Tras su reuniòn con Putin y Volodimir Zelenski y líderes europeos, Trump destacó que unas de las causas principales del conflicto entre Rusia y Ucrania fue el deseo de esta última de recuperar el control de la península de Crimea, así como de entrar en la Alianza Atlántica.

Ni Crimea, ni la OTAN

"Bueno, ambas cosas son imposibles porque, repito, mucho antes de Putin, Rusia, la Unión Soviética o como se quiera llamar, lo prohibían. Es algo parecido a medida que crece, pero muy parecido. Pero siempre fue un no, no. No se podía, Rusia dijo que no quería, al supuesto oponente o enemigo, usemos ese término, no los queríamos en nuestra frontera. Y tenían razón", explicó.

No obstante, desde Kiev siguieron insistiendo y "pidieron a Estados Unidos" la adhesión de Ucrania en la OTAN. "Y todos sabían que no se podía. Simplemente no se puede hacer eso", remarcó Trump. "[Los rusos] nunca lo habrían aceptado. Esto fue antes de Putin. Esto fue mucho antes de Putin. Esto fue simplemente un no, no", recordó.

"Así que ellos no van a ser parte de la OTAN", aseguró el inquilino de la Casa Blanca, agregando que pese a entender que es una condición clave para que Rusia llegue a un acuerdo de paz con Kiev, hay naciones europeas que insisten en la membresía de Ucrania en el bloque. "Creo que Putin está harto [de ello]", concluyó.

Putin y trump Alaska Anchorage (Alaska) - Putin y Trump se encontraron en el aeropuerto previo a la cumbre bilateral

Trump le pide a Zelenski mostrar "un poco de flexibilidad"

Trump instó al presidente ucraniano Vladímir Zelenski (mandato vencido el 20 de mayo del 2024), a mostrar flexibilidad en el proceso de resolución del conflicto ucraniano.

"Este (conflicto) es el más difícil. Y pensé que sería uno fácil. Así que espero que el presidente Putin sea bueno. Y si no lo hace, va a ser una situación difícil. Y espero que Zelenski haga lo que tenga que hacer. Tiene que mostrar un poco de flexibilidad", dijo en una entrevista con Fox News.

Durante su encuentro del lunes, el mandatario estadounidense indicó que la resolución del conflicto ucraniano depende ahora de Zelenski. "En última instancia, esta es una decisión que solo pueden tomar el presidente Zelenski y el pueblo de Ucrania", dijo el titular de la Casa Blanca. Además, previamente sugirió que podría poner fin "casi de inmediato, si así lo desea".

A su vez, Trump sugirió que Putin quiere poner fin al conflicto. "Creo que el presidente Putin quiere encontrar una respuesta y ya lo veremos", dijo el mandatario estadounidense. "Y en un plazo determinado, no muy lejano, de una o dos semanas, sabremos si vamos a resolver esto o no", agregó.