Putin habló la situación de Groenlandia y recordó la venta de Alaska

El mandatario ruso afirmó que la situación no concierne en absoluto a Rusia pero recordó que Moscú tiene experiencia en la resolución de situaciones similares con Washington.

"El asunto de Groenlandia y Estados Unidos no concierne a Rusia", remarcó. "Pero sí tenemos experiencia resolviendo problemas similares con Estados Unidos", continuó, recordando la venta rusa de Alaska en el Siglo XIX.

Recordando la venta de Alaska

En este contexto, Putin afirmó que Estados Unidos puede permitirse comprar Groenlandia si se vende a precios comparables a los que pagó a Rusia por Alaska.

Según el presidente, al tipo de cambio actual, la venta de Alaska ascendería a 158 millones de dólares. Dado el mayor tamaño de Groenlandia en comparación con Alaska, señaló, su valor sería de entre 200 y 250 millones de dólares. "Creo que Estados Unidos puede manejar esta cifra", enfatizó.

Por otra parte, subrayó que Dinamarca "siempre ha tratado a Groenlandia con dureza, como si fuera una colonia". "Pero eso desde luego no nos concierne. Creo que lo resolverán entre ellos", agregó.

"Un pedazo de hielo"

Por su parte, en la misma jornada el presidente estadounidense Donald Trump comparó a la isla ártica danesa con un "pedazo de hielo" que necesita por la seguridad internacional. "Lo que estoy pidiendo es un pedazo de hielo, muy frío y mal ubicado, que puede desempeñar un papel vital en la paz mundial y la protección mundial", declaró durante su intervención en Davos.

En la misma intervención pidió la apertura de "negociaciones inmediatas" para su adquisición. "Esa es la razón por la que busco negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, tal como hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia", enfatizó.

Trump lleva meses manifestando que su país necesita controlar Groenlandia por cuestiones de seguridad internacional. Su Administración no ha descartado utilizar, si fuera necesario, la fuerza militar para apoderarse de la isla, uno de los tres territorios constituyentes del Reino de Dinamarca, que a su vez es miembro de la OTAN.

Coincidiendo con esta tensión y las amenazas de los Estados Unidos de apoderarse de la isla ártica danesa, varios países europeos desplegaron contingentes en Groenlandia para realizar maniobras militares.