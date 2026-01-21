Trump dijo que llegó a un acuerdo preliminar con la OTAN sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos afirmó que se llegó a un principio de acuerdo para negociar por la región ártica, un lugar estratégico mundial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se llegó a un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para negociar el futuro de Groenlandia y la región ártica.
“Hemos formado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, en realidad, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, afirmó Trump.
El mandatario explicó que, sobre la base de este entendimiento, “no se impondrán los aranceles que estaban programados para el 1 de febrero”.
Este principio de acuerdo representa un nuevo capítulo en la estrategia de los Estados Unidos hacia el Ártico, una región de competencia global debido a sus recursos minerales y a su valor estratégico frente a Rusia y China.
Estados Unidos insistió en los últimos meses en la necesidad de asegurar una presencia fuerte en Groenlandia, isla autónoma bajo soberanía danesa, para proteger los intereses norteamericanos y de la OTAN en el extremo norte.
En su intervención en Davos, Trump descartó por primera vez el uso de la fuerza para adquirir Groenlandia, pero insistió en que Estados Unidos buscará “negociaciones inmediatas” para discutir su adquisición.
“No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No voy a usar la fuerza. Todo lo que pide Estados Unidos es un lugar llamado Groenlandia”, declaró.
Trump aseguró que el objetivo es asegurar un “bloque de hielo frío y mal ubicado” que, según él, “puede jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo”.
Dijo también que Estados Unidos está manteniendo conversaciones adicionales sobre la defensa antimisiles “Cúpula Dorada” en relación con Groenlandia, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas negociaciones.
Añadió que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff estarán a cargo de las futuras discusiones y le reportarán directamente.
