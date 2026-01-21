Trump dijo que llegó a un acuerdo preliminar con la OTAN sobre Groenlandia

“Hemos formado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, en realidad, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, afirmó Trump.

El mandatario explicó que, sobre la base de este entendimiento, “no se impondrán los aranceles que estaban programados para el 1 de febrero”.

Este principio de acuerdo representa un nuevo capítulo en la estrategia de los Estados Unidos hacia el Ártico, una región de competencia global debido a sus recursos minerales y a su valor estratégico frente a Rusia y China.

GROENLANDIA Groenlandia es un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, país miembro tanto de la Unión Europea como de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Estados Unidos insistió en los últimos meses en la necesidad de asegurar una presencia fuerte en Groenlandia, isla autónoma bajo soberanía danesa, para proteger los intereses norteamericanos y de la OTAN en el extremo norte.

En su intervención en Davos, Trump descartó por primera vez el uso de la fuerza para adquirir Groenlandia, pero insistió en que Estados Unidos buscará “negociaciones inmediatas” para discutir su adquisición.

“No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No voy a usar la fuerza. Todo lo que pide Estados Unidos es un lugar llamado Groenlandia”, declaró.

Trump aseguró que el objetivo es asegurar un “bloque de hielo frío y mal ubicado” que, según él, “puede jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo”.

Dijo también que Estados Unidos está manteniendo conversaciones adicionales sobre la defensa antimisiles “Cúpula Dorada” en relación con Groenlandia, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas negociaciones.

Añadió que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff estarán a cargo de las futuras discusiones y le reportarán directamente.