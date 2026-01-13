Qué hará la Unión Europea ante el avance de Trump en Groenlandia

En medio de las tensiones creadas por las declaraciones sobre Groenlandia del presidente estadounidense Trump, en medios europeos vienen apareciendo informaciones sobre supuestos planes de varios países europeos para desplegar contingentes en la isla, pero hasta ahora se conoce que solo 6 países de los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) dicen abiertamente que están en contra de los planes del presidente estadounidense.

Uno de los países que condenó los planes de Trump fue Dinamarca, ya que se trata de su territorio autónomo. La primera ministra del país, Mette Frederiksen, ha instado al presidente de EE.UU. a que "pare con las amenazas", denunciando que "no tiene derecho a anexionarse uno de los tres países de la Mancomunidad del Reino danés".

La alta funcionaria recordó que "el Reino de Dinamarca, y por lo tanto Groenlandia, forma parte de la OTAN y están cubiertos por la garantía de seguridad de la Alianza". "Insto encarecidamente a EE.UU. a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han declarado claramente que no están en venta", manifestó.

Mientras, los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, el Reino Unido y Dinamarca emitieron el martes pasado un comunicado conjunto al respecto, en el que señalaron que "Groenlandia pertenece a su pueblo". "Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen", manifestaron.

Además, en el comunicado señalaron que la seguridad en el Ártico "debe lograrse colectivamente" por los esfuerzos conjuntos de todos los aliados de la OTAN, incluido EE.UU., "mediante la defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

En este contexto, los mandatarios europeos también recordaron a Washington que Dinamarca no solo es uno de sus aliados en la OTAN, sino que también tiene un acuerdo de defensa con EE.UU. de 1951.

Así pues, la reacción colectiva de los europeos ante las renovadas amenazas de Trump de anexar Groenlandia ha sido bastante moderada. La OTAN, en particular, ha guardado silencio hasta ahora ante las declaraciones estadounidenses.

Muchos expertos explican esta indiferencia por el hecho de que la UE está justificando así las acciones de Washington en la región.

Groenlandia es un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, país miembro tanto de la Unión Europea como de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Su ubicación en el Ártico, cada vez más accesible por el deshielo, y su riqueza en minerales estratégicos la convierten en una pieza clave de la competencia global entre las grandes potencias.

La Administración Trump ha dejado claro que no descarta la vía militar para apoderarse de la isla. También sopesa la posibilidad de ofrecer a Groenlandia un acuerdo al estilo de los Pactos de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés), una fórmula que le daría a las fuerzas estadounidenses derechos de acceso exclusivo a aguas territoriales y espacio aéreo groenlandeses, a cambio de asistencia económica y financiera.