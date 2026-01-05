El primer ministro de Groenlandia llamó a la calma ante los dichos de Trump

Nielsen aseguró que su administración buscará una relación basada en el diálogo, aunque advirtió que el tono será más firme frente a lo que consideró una situación insatisfactoria. El mandatario sostuvo que Groenlandia es un país democrático con instituciones consolidadas y que no puede ser comparado con otros conflictos internacionales utilizados como referencia. De ese modo, buscó despejar los temores generados por los dichos de Trump y reafirmar la autonomía política de la isla.

Pese a los llamados a la calma, Trump volvió a justificar su postura al afirmar que Groenlandia es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos y que Dinamarca no estaría en condiciones de garantizarla. Las declaraciones reactivaron la tensión diplomática entre Washington y Copenhague, en un contexto que agiganta la importancia del territorio ártico y sus recursos naturales, además de su ubicación geopolítica.

ministro de Groenlandia y ministra danesa El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, junto su par de Dinamarca, Mette Frederiksen.

La reacción de Dinamarca fue inmediata y contundente. La primera ministra Mette Frederiksen advirtió que cualquier acción militar contra un miembro de la OTAN tendría consecuencias graves para la alianza y el sistema de seguridad internacional, y desde el gobierno danés reiteraron que Groenlandia no está en venta y que su integridad territorial no es negociable, al tiempo que insistieron en la necesidad de frenar la escalada retórica y preservar la estabilidad entre aliados históricos.