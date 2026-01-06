El primer ministro de Groenlandia pidió calma tras las amenazas de Trump

“La situación no es tal que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. No es el caso. Por lo tanto, no debemos entrar en pánico. Debemos intentar restablecer el contacto”, habló Jens-Frederik Nielsen durante una conferencia de prensa en Nuuk, la capital de Groenlandia.

comentó desde su lugar: “endurecerá el tono, porque no estamos satisfechos con la situación en la que nos encontramos. Ya basta de que la comunicación se haga a través de los medios y por vías indirectas”, afirmó.

El caso de Venezuela reavivó el miedo

La intervención militar estadounidense en Venezuela reavivó los temores respecto a Groenlandia, un territorio que dispone de una ubicación estratégica y unos importantes recursos minerales todavía sin explotar. Sin embargo, Nielsen recalcó que “la situación es muy diferente”.

“Nuestro país no es comparable con Venezuela. Somos un país democrático. Lo hemos sido desde hace muchísimos años”, indicó.

jens-frederik-nielsen

Donald Trump reiteró el domingo su intención de incorporar Groenlandia a Estados Unidos, a pesar de los pedidos tanto del gobierno de la isla como de Dinamarca para que se respete su soberanía territorial.

“Groenlandia es clave para nuestra seguridad nacional y Dinamarca no está en condiciones de garantizarla”, sostuvo el exmandatario ante la prensa a bordo del Air Force One. Además, deslizó que el tema podría resolverse “en un par de meses”.

Respuesta contundente de Dinamarca

La postura danesa no tardó en llegar. “Si Estados Unidos decidiera avanzar militarmente contra otro país miembro de la OTAN, todo el sistema se vería paralizado, incluida la propia alianza y la estructura de seguridad construida desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, advirtió la primera ministra Mette Frederiksen en declaraciones al canal TV2.

La jefa de Gobierno calificó el escenario como “grave” y aseguró estar haciendo “todo lo posible” para evitar una escalada. En la misma línea, la diputada Aaja Chemnitz, representante de Groenlandia en el Parlamento danés, afirmó que es necesario “estar preparados ante cualquier eventualidad”.

Cabe recordar que semanas atrás Trump había denunciado una supuesta presencia masiva de embarcaciones rusas y chinas cerca de las costas de la isla ártica, habitada por unas 57.000 personas. “Está difundiendo información falsa sobre esos barcos, lo cual resulta muy preocupante”, remarcó Chemnitz.

El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China también se pronunció y pidió a Washington que “deje de utilizar la llamada amenaza china como pretexto para perseguir intereses propios”.

Ya el domingo por la noche, Frederiksen había endurecido su discurso al reclamar que Estados Unidos dejara de intimidar a su “aliado histórico” y a un territorio y una población que “han sido claros al afirmar que no están en venta”.

Dinamarca mantiene una histórica alianza con Estados Unidos y adquiere gran parte de su equipamiento militar a ese país. El reino, que incluye a Groenlandia y las islas Feroe, integra la OTAN desde su fundación.

Las fricciones entre ambos gobiernos se intensificaron a fines de diciembre, cuando Trump anunció la designación de un enviado especial para Groenlandia.