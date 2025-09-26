¿Qué le dijo Vladimir Putin a Rafael Grossi sobre el presidente Javier Milei?

Putin y Grossi se reunieron en Moscú en el marco de la Semana Atómica Mundial, que se celebra desde el jueves 25 hasta el domingo 29 de septiembre,

Según relató Grossi, Putin le comentó que Argentina tiene “un líder muy atípico, pero que lo que está haciendo en materia económica es muy razonable”. El funcionario argentino subrayó que el presidente ruso también hizo observaciones positivas sobre el país y su cultura. “Hablamos del tango y de lo que significa la Argentina”, agregó.

Una reunión intensa

Grossi definió el encuentro como “intenso”, en alusión a la amplitud de los temas tratados. La conversación incluyó la situación en Rusia y Ucrania, la dimensión nuclear de ese conflicto, así como las tensiones en Oriente Medio, especialmente en torno al programa nuclear de Irán.

El director del OIEA remarcó que la reunión fue importante no solo para escuchar la posición de Putin sino también para transmitir mensajes con el objetivo de reducir riesgos de nuevas crisis. Recordó que en junio se habían producido ataques contra instalaciones nucleares en Irán atribuidos a Estados Unidos e Israel.

“Pareciera que estamos todos jugando un juego de redoblar las apuestas, y eso es peligroso”, advirtió Grossi. Explicó que su rol implica mantener un canal directo con los principales líderes internacionales. También destacó que Putin se mostró como “un observador del mundo”, con espacio para hablar de temas diversos, desde política hasta fútbol.