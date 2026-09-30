A bordo del Boeing 737 MAX viajaban 174 pasajeros, de los cuales 27 eran menores de edad.

| Alto funcionario israelí: "Se evitó una catástrofe de gran magnitud. Se evalúa que el piloto tenía la intención de derribar el avión junto con los pasajeros."



Las imágenes muestran a un pasajero grabando en el interior del avión mientras que a la distancia se escuchan los… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 30, 2026

Datos de seguimiento de vuelo muestran que la aeronave descendió 5.304 metros de altitud (de 10.363 a unos 5.060 metros) en tan solo dos minutos, alrededor de la 1:20 a.m. (hora de Miami). Posteriormente, a la 1:32 a.m. (hora de Miami), se emitió una señal de emergencia desde la aeronave.

ÚLTIMA HORA | Terror en el aire: Así fueron los primeros minutos de caos durante la emergencia en un vuelo de Flydubai https://t.co/PZj686Y8UO pic.twitter.com/NCQEH61dcv — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 30, 2026

La velocidad del avión también se desplomó.

Este rápido cambio de altitud y velocidad es claramente visible en el rastreador de vuelo.

Que dijeron las autoridades de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantuvo consultas sobre el incidente aéreo, añadiendo que la situación estaba “bajo control”.

Según la fuente, Netanyahu canceló su agenda de consultas con los máximos responsables de seguridad de Israel.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, aseguró que el incidente registrado en un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv demuestra que Israel debe endurecer aún más su doctrina de seguridad.

"La idea ingenua de que nuestros enemigos aman la vida y de que hay que apiadarse de ellos volvió a quedar en evidencia esta mañana con un terrorista que planeó estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes que iban a bordo".

El comunicado del aeropuerto

El aeropuerto Príncipe Sultán bin Abdulaziz de Tabuk, en Arabia Saudita, se pronunció tras el incidente del vuelo FZ1073 de la aerolínea Flydubai, que realizó un aterrizaje de emergencia en sus instalaciones.

Según el comunicado oficial la alerta se activó a las 8:44 de la mañana del miércoles y la aeronave tocó tierra de forma segura a las 9:45, hora local, tras declararse una emergencia durante el vuelo.

El reporte detalla que los pilotos resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a un centro hospitalario. En cuanto a los pasajeros, la administración del aeropuerto señaló que "todos fueron evacuados sin inconvenientes" y recibieron asistencia del personal en la terminal.

Flydubai confirmó que uno de sus aviones “sufrió un incidente durante el trayecto” mientras volaba desde el Aeropuerto Internacional de Dubai al Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Israel el miércoles, pero ofreció pocos detalles adicionales.

Otros antecedentes

En junio de 2022, dos pilotos de Air France protagonizaron un altercado en pleno vuelo e intercambiaron “gestos inapropiados” en la cabina de un A320 que cubría la ruta entre Ginebra y París, informó la aerolínea. La disputa provocó la suspensión de ambos pilotos.

En enero de 2018, se informó que dos pilotos indios fueron despedidos tras una pelea en la cabina de un avión durante un vuelo de Londres a Bombay operado por la aerolínea privada Jet Airways.

Según los informes, la pelea se desató cuando el piloto abofeteó a la piloto, y la cabina quedó desatendida en dos ocasiones durante el incidente.

Según los informes de la época, dos pilotos de Iraqi Airways protagonizaron un altercado durante un vuelo de Irán a Iraq que derivó en una pelea física a 37.000 pies de altura en julio de 2018, lo que provocó la suspensión de ambos.