China advirtió que no tolerará un "bloqueo tecnológico" de EE:UU luego del caso Nvidia

Una empresa china obtuvo equipos con tecnología que Washington había prohibido exportar y el caso despertó sospechas de espionaje y pedidos de mayores restricciones.
La aparición de servidores con chips H800 de Nvidia en una empresa china vinculada a una empresaria sospechada de espionaje reavivó las tensiones entre Washington y Pekín. El caso aumentó los pedidos en el Congreso estadounidense para endurecer los controles sobre las exportaciones de tecnología avanzada.
Según informó Bloomberg News, Shanghai Longteng Intelligent Computing, creada por Alice Huang, una exdirectiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur, terminó con servidores que contenían esos procesadores, cuya exportación a China fue prohibida por Estados Unidos en 2023.
De acuerdo con una fuente anónima citada en el informe, los equipos habían sido comprados a Dell Technologies por Aperia Cloud Services, un socio oficial de Nvidia en Singapur. Sin embargo, todavía no está claro cómo llegaron a manos de Shanghai Longteng ni si Alice Huang participó en la operación.
El caso generó nuevas presiones de legisladores estadounidenses que reclaman mayores restricciones a la comercialización de equipos utilizados para fabricar y desarrollar chips. En ese contexto, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, manifestó su respaldo a limitar las exportaciones y señaló que existe un consenso creciente en el Congreso.
Un memorando de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, distribuido durante la primavera, habría señalado a Alice Huang como un activo del Ministerio de Seguridad del Estado chino. Además, otras informaciones apuntaron a que el Departamento de Comercio, dirigido por Howard Lutnick, podría no haber actuado ante las sospechas de que Megaspeed desviaba tecnología restringida de Nvidia hacia China.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se manifestó a favor de limitar las exportaciones de esos equipos. "Estoy a favor de limitar esas exportaciones", afirmó, y agregó que existe un "consenso en desarrollo en el Congreso" sobre la necesidad de avanzar con nuevas restricciones.
Pekín rechazó las acusaciones contra Alice Huang y sostuvo que las sospechas de espionaje son un pretexto para imponer un "bloqueo tecnológico". La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, afirmó este viernes que su país se opone al "abuso de las medidas de control a la exportación".
Por su parte, Megaspeed informó que investiga si cumplió con las normas de control de exportaciones. En paralelo, Malasia abrió una investigación sobre una de sus filiales por la posible desviación de chips avanzados de inteligencia artificial.
La disputa suma tensión a la relación entre Washington y Pekín antes de la reunión prevista para la próxima semana entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, durante una cumbre de APEC en Shenzhen, China.
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