China advirtió que no tolerará un "bloqueo tecnológico" de EE:UU luego del caso Nvidia

Las sospechas sobre Alice Huang y el reclamo en el Congreso

Alice Huang la supuesta espía china que salia con el ceo de NVIDIA Jensen Huang.

Un memorando de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, distribuido durante la primavera, habría señalado a Alice Huang como un activo del Ministerio de Seguridad del Estado chino. Además, otras informaciones apuntaron a que el Departamento de Comercio, dirigido por Howard Lutnick, podría no haber actuado ante las sospechas de que Megaspeed desviaba tecnología restringida de Nvidia hacia China.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se manifestó a favor de limitar las exportaciones de esos equipos. "Estoy a favor de limitar esas exportaciones", afirmó, y agregó que existe un "consenso en desarrollo en el Congreso" sobre la necesidad de avanzar con nuevas restricciones.

Pekín rechazó las acusaciones contra Alice Huang y sostuvo que las sospechas de espionaje son un pretexto para imponer un "bloqueo tecnológico". La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, afirmó este viernes que su país se opone al "abuso de las medidas de control a la exportación".

Por su parte, Megaspeed informó que investiga si cumplió con las normas de control de exportaciones. En paralelo, Malasia abrió una investigación sobre una de sus filiales por la posible desviación de chips avanzados de inteligencia artificial.

La disputa suma tensión a la relación entre Washington y Pekín antes de la reunión prevista para la próxima semana entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, durante una cumbre de APEC en Shenzhen, China.