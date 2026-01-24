Redadas migratorias en EE.UU.: otro muerto en Minneapolis

El hecho constituye el segundo episodio fatal de este tipo en menos de tres semanas en esa ciudad y volvió a desatar una fuerte reacción política y social contra las políticas migratorias federales.

El fallecimiento fue confirmado por el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, quien informó que la víctima era un varón blanco, residente de la ciudad, sin antecedentes penales relevantes y con permiso legal para portar armas.

El episodio ocurrió alrededor de las 9.05 de la mañana (1205 de Argentina, mientras agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaban adelante un operativo contra un inmigrante indocumentado buscado por una causa previa.

El hombre estaba armado

Según la versión difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre se habría aproximado a los agentes portando una pistola semiautomática calibre 9 milímetros. “Los agentes intentaron desarmarlo, pero se resistió violentamente.

Temiendo por su vida y la de sus compañeros, uno de los oficiales disparó en defensa propia”, explicó Greg Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, quien detalló que el agente involucrado tiene ocho años de experiencia y formación especializada en el uso de armas letales y no letales.

Sin embargo, un video del hecho, difundido en redes sociales y verificado por medios como NBC News, muestra una secuencia que generó polémica. En las imágenes se observa a varios agentes enmascarados rodeando al hombre, que forcejea en el suelo, y a uno de los oficiales golpeándolo con la culata de un arma antes de que otro agente abra fuego. Tras los disparos, el individuo queda inmóvil mientras los agentes se retiran del lugar.

Una investigacón

O’Hara aclaró que aún no se conoce qué ocurrió antes del inicio de la grabación y anunció que la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota y el FBI intervinieron para esclarecer los hechos. “El video habla por sí solo, pero necesitamos una investigación completa e independiente”, afirmó el jefe policial.

La reacción política no tardó en llegar. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó su indignación en redes sociales y reclamó el cese inmediato de las operaciones federales en el estado. “Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación y retirar de inmediato a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento”, escribió.

Tras el tiroteo, unas 200 personas se concentraron en el lugar para protestar contra las redadas. Según autoridades federales, algunos manifestantes intentaron obstruir el trabajo de los agentes, lo que elevó aún más la tensión. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, se sumó al pedido para que el gobierno federal suspenda los operativos.

Antecedente

El antecedente inmediato ocurrió el pasado 7 de enero, cuando agentes del ICE mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, mientras se encontraba en su automóvil durante otra redada en la ciudad. Ambos episodios se produjeron en el marco de un despliegue federal sin precedentes: Minneapolis recibió un número de agentes migratorios cinco veces superior al total de su fuerza policial local.

Las redadas masivas fueron ordenadas por la administración Trump a principios de enero, luego de la difusión de un documental de un youtuber conservador que denunció presuntos casos de malversación de fondos federales en guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí. Desde entonces, organizaciones civiles y autoridades locales advierten sobre abusos, uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos.