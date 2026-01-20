Reino Unido intenta cometer un "acto de debilidad total", según Trump

Trump advirtió que tanto China como Rusia ya habrían tomado nota de la decisión británica, a la que calificó como un “acto de debilidad total” por parte de Londres. En ese marco, vinculó el caso con su postura sobre Groenlandia y reiteró que Estados Unidos debe “adquirir” la isla danesa, al sostener que solo el uso de la fuerza y la firmeza garantizan el respeto internacional.

En sus declaraciones, el mandatario aseguró que bajo su liderazgo Estados Unidos es “respetado como nunca antes” y amplió sus cuestionamientos a otros aliados europeos, entre ellos Dinamarca, a quienes instó a “hacer lo correcto” en materia de seguridad y alineamiento estratégico con Washington.

Trump se reunió en la Casa Blanca con el primer ministro británico, Keir Starmer. Trump se reunió en la Casa Blanca con el primer ministro británico, Keir Starmer.

La tensión con Europa y la OTAN

Las tensiones en torno a Groenlandia se profundizaron en los últimos días, luego de que Trump anunciara la imposición de un arancel del 10 % sobre todos los productos provenientes de ocho países europeos miembros de la OTAN: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. La medida fue justificada por el envío de fuerzas militares de esas naciones a Groenlandia, en medio de la disputa por el futuro de la isla.

Según lo informado por la Casa Blanca, el arancel entrará en vigor el próximo 1 de febrero y se incrementará al 25 % a partir del 1 de junio. Las ocho naciones afectadas rechazaron la decisión de Washington, denunciaron el impacto económico de la medida y anticiparon que coordinarán una respuesta conjunta frente a la escalada comercial impulsada por el gobierno estadounidense.