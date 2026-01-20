Reino Unido intenta cometer un "acto de debilidad total", según Trump

El presidente de Estados Unidos arremetió contra Londres por querer devolverle un territorio a Mauricio, vinculó el caso con Groenlandia y sumó tensión con Europa por aranceles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes duras críticas contra el Reino Unido al acusarlo de cometer “una gran estupidez” por su intención de devolver a Mauricio la isla "Diego García", un territorio estratégico donde se emplaza una base militar clave para Washington. Según el mandatario, la cesión del enclave se realizaría “sin ninguna razón” y representaría un gesto de debilidad con consecuencias geopolíticas.
Trump advirtió que tanto China como Rusia ya habrían tomado nota de la decisión británica, a la que calificó como un “acto de debilidad total” por parte de Londres. En ese marco, vinculó el caso con su postura sobre Groenlandia y reiteró que Estados Unidos debe “adquirir” la isla danesa, al sostener que solo el uso de la fuerza y la firmeza garantizan el respeto internacional.
En sus declaraciones, el mandatario aseguró que bajo su liderazgo Estados Unidos es “respetado como nunca antes” y amplió sus cuestionamientos a otros aliados europeos, entre ellos Dinamarca, a quienes instó a “hacer lo correcto” en materia de seguridad y alineamiento estratégico con Washington.
Las tensiones en torno a Groenlandia se profundizaron en los últimos días, luego de que Trump anunciara la imposición de un arancel del 10 % sobre todos los productos provenientes de ocho países europeos miembros de la OTAN: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. La medida fue justificada por el envío de fuerzas militares de esas naciones a Groenlandia, en medio de la disputa por el futuro de la isla.
Según lo informado por la Casa Blanca, el arancel entrará en vigor el próximo 1 de febrero y se incrementará al 25 % a partir del 1 de junio. Las ocho naciones afectadas rechazaron la decisión de Washington, denunciaron el impacto económico de la medida y anticiparon que coordinarán una respuesta conjunta frente a la escalada comercial impulsada por el gobierno estadounidense.
comentar