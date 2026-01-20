Descarriló otro tren en España: murió el maquinista y hay 20 heridos

Las autoridades locales informaron que se trata de una formación de Rodalies de la línea R4 que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gélida.

Por otro lado, desde la cuenta oficial de Protecció Civil en Cataluña indican que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se desplazó hacia la zona siniestrada para atender las personas afectadas. Este mismo servicio ha activado 20 ambulancias. Mientras que se han desplazado 38 dotaciones de bomberos de la Generalitat de Cataluña al lugar de los hechos, las cuales cuentan con 65 efectivos sobre el terreno.

Además, 15 dotaciones de bomberos participan del operativo de urgencia en el lugar, mientras que el alcalde de Gélida agregó antes de constatarse el fallecimiento del motorman: “Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”.

Tras el accidente, Protecció Civil ha puesto en alerta el plan Ferrrocat en la línea R4, dedicado a las actuaciones en emergencias en el transporte de viajeros. Hasta las 22 horas, el servicio 112 habría recibido 28 llamadas a causa del descarrilamiento. Los hospitales colindantes ya se encuentran “a punto”, según indica Protecció Civil a través de X, para atender a los afectados, entre los que hay 3 que se encuentran en estado grave.

Otro descarrilamiento

En paralelo, las autoridades informaron que este martes otro tren de la línea RG1 perdió un eje entre Blanes y Maçanet, en Girona, y también descarriló. En la formación solo viajaban diez pasajeros y no hubo heridos.

Estos accidentes sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen y que provocó la muerte de más de 40 personas.