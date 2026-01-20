Internacionales |

Descarriló otro tren en España: murió el maquinista y hay 20 heridos

Pocos días después del accidente ferroviario que dejó más de 40 muertos, se produjo otro fatal episodio cerca de Barcelona. Además, hubo otro hecho sin víctimas fatales.

El maquinista de un tren que chocó contra un muro de contención y descarriló en los alrededores de la ciudad española de Barcelona murió, mientras que 20 pasajeros resultaron heridos, en medio del temporal que azota la región.

Las autoridades locales informaron que se trata de una formación de Rodalies de la línea R4 que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gélida.

ADEMÁS: Tragedia ferroviaria en España: las alertas por problemas técnicos antes del choque

Por otro lado, desde la cuenta oficial de Protecció Civil en Cataluña indican que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se desplazó hacia la zona siniestrada para atender las personas afectadas. Este mismo servicio ha activado 20 ambulancias. Mientras que se han desplazado 38 dotaciones de bomberos de la Generalitat de Cataluña al lugar de los hechos, las cuales cuentan con 65 efectivos sobre el terreno.

image

Además, 15 dotaciones de bomberos participan del operativo de urgencia en el lugar, mientras que el alcalde de Gélida agregó antes de constatarse el fallecimiento del motorman: “Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”.

ADEMÁS: El youtuber Merakio viajaba en el tren que descarriló en España: "Pensamos que nos moríamos"

Tras el accidente, Protecció Civil ha puesto en alerta el plan Ferrrocat en la línea R4, dedicado a las actuaciones en emergencias en el transporte de viajeros. Hasta las 22 horas, el servicio 112 habría recibido 28 llamadas a causa del descarrilamiento. Los hospitales colindantes ya se encuentran “a punto”, según indica Protecció Civil a través de X, para atender a los afectados, entre los que hay 3 que se encuentran en estado grave.

Otro descarrilamiento

En paralelo, las autoridades informaron que este martes otro tren de la línea RG1 perdió un eje entre Blanes y Maçanet, en Girona, y también descarriló. En la formación solo viajaban diez pasajeros y no hubo heridos.

Estos accidentes sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen y que provocó la muerte de más de 40 personas.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados