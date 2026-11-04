El demócrata hizo historia al convertirse en el primer musulmán elegido para integrar el Senado de Estados Unidos.

Otro de los triunfos históricos fue el de Chris Pappas, quien se impuso al republicano John E. Sununu en Nuevo Hampshire. De esta manera, se convertirá en el primer hombre abiertamente gay elegido para el Senado de Estados Unidos.

A ellos se suma Peggy Flanagan, vicegobernadora de Minnesota y miembro de la comunidad indígena White Earth Band of Ojibwe. Su victoria frente a la republicana Michele Tafoya la convirtió en la primera mujer indígena estadounidense elegida para ocupar una banca en el Senado.

La vicegobernadora de Minnesota se convirtió en la primera mujer indígena elegida para ocupar una banca en el Senado estadounidense.

Texas: una mujer latina llega a la gobernación

Uno de los resultados más significativos se produjo en Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott. Con ese triunfo, se convirtió en la primera mujer latina en gobernar el estado. La victoria también puso fin a más de tres décadas de dominio republicano en la gobernación texana, que volverá a quedar en manos de un demócrata después de más de 30 años.

En la misma elección, James Talarico consiguió una banca en el Senado tras imponerse en la contienda estatal. Su triunfo también marcó un cambio político relevante: los demócratas recuperaron un escaño que no ocupaban desde 1988.

La primera gobernadora indígena de Estados Unidos

En Nuevo México, la demócrata Deb Haaland derrotó al republicano Greggory D. Hull y se convirtió en la primera mujer indígena en ser elegida gobernadora de un estado estadounidense.

La exsecretaria del Interior será la primera mujer indígena en llegar a la gobernación de un estado en Estados Unidos, tras ganar en Nuevo México.

Haaland fue secretaria del Interior durante la presidencia de Joe Biden, entre 2021 y 2025. Antes había integrado la Cámara de Representantes y fue la primera persona indígena estadounidense en ocupar un cargo en el gabinete presidencial.

Su llegada a la gobernación representa otro avance en la participación política de las comunidades originarias, históricamente subrepresentadas en los principales cargos ejecutivos del país.

Georgia y California también marcaron un precedente

En Georgia, Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, derrotó al republicano Rick Jackson y se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora de ese estado. Además, su victoria permitió que los demócratas recuperaran el cargo después de más de dos décadas de gobiernos republicanos.

Por su parte, en California, el demócrata Xavier Becerra venció al republicano Steve Hilton y se convirtió en el primer gobernador latino elegido por los ciudadanos del estado desde 1875. Becerra fue secretario de Salud durante la administración de Biden, fiscal general de California y congresista.

Más diversidad en la Cámara de Representantes y las legislaturas

Los cambios también se reflejaron en otros niveles del Poder Legislativo. En Florida, la demócrata Pia Dandiya, hija de inmigrantes de India y exdirectora de una escuela secundaria, ganó una banca en la Cámara de Representantes y se convertirá en la primera persona de ascendencia surasiática en representar al estado en ese cuerpo legislativo.

En Alabama, Allison Montgomery hizo historia al convertirse en la primera persona abiertamente transgénero elegida para integrar la legislatura estatal, tras imponerse en la contienda por el distrito 25.

En Nueva York, por último, Aber Kawas, hija de refugiados palestinos y organizadora comunitaria, ganó la elección por el distrito 12 del Senado estatal. De esta manera, se convirtió en la primera persona de origen palestino elegida para ocupar una banca en la legislatura de ese estado.

Los resultados dejaron así una renovación en la representación política estadounidense, con nuevas figuras que consiguieron romper barreras históricas en el Congreso y en los gobiernos estatales.