Revelan que un dron estuvo a punto de alcanzar el avión en que viajaba Volodimir Zelenski

El premier noruego y Zelenski, que no dio detalles sobre el suceso contra su avión, se reunieron además este miércoles con directivos de empresas de defensa de los países aliados de Ucrania.

Así lo indicó el propio líder ucraniano, que en sus redes sociales agradeció a Oslo por acoger este encuentro, cuyo "tema principal fue el programa antibalístico FREYJA, que puede proporcionar a Europa una protección integrada frente a las amenazas aéreas gracias a los esfuerzos conjuntos de Ucrania, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Reino Unido".