Revelan que un dron estuvo a punto de alcanzar el avión en que viajaba Volodimir Zelenski

Así lo afirmó el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. El incidente se produjo cuando el avión que trasladaba al presidente ucraniano iba a despegar desde Moldavia hacia Oslo.
El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, aseguró este miércoles que el avión que trasladó a Oslo en la víspera al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, estuvo "a punto" de ser alcanzado por un dron.
"Su avión estuvo a punto de ser derribado por un dron cuando iba a despegar de Moldavia, así que esa es la realidad a la que (Zelenski) se enfrenta, y tiene que viajar de un lado a otro y trabajar para conseguir ese apoyo", señaló el premier en declaraciones a la cadena de radiotelevisión NRK.
De acuerdo a la cadena, el mandatario ucraniano viajó a la capital noruega el martes por la noche para acudir al funeral del rey Harald V. A su llegada se reunió con el jefe del Ejecutivo, así como con los ministros de Finanzas y Exteriores, Jens Stoltenberg y Espen Barth Eide, respectivamente.
Store indicó que mantuvo "dos reuniones muy productivas" con Zelenski. "Esta mañana temprano estuvo en mi despacho. Estuvimos otra hora más juntos y le pregunté cómo había pasado la noche; me dijo que no había sido una buena noche, porque se había pasado el tiempo al teléfono recibiendo noticias sobre dónde impactaban los misiles, así que es una situación muy dramática, que causa una gran impresión", relató.
El premier noruego y Zelenski, que no dio detalles sobre el suceso contra su avión, se reunieron además este miércoles con directivos de empresas de defensa de los países aliados de Ucrania.
Así lo indicó el propio líder ucraniano, que en sus redes sociales agradeció a Oslo por acoger este encuentro, cuyo "tema principal fue el programa antibalístico FREYJA, que puede proporcionar a Europa una protección integrada frente a las amenazas aéreas gracias a los esfuerzos conjuntos de Ucrania, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Reino Unido".