Israel cerró el consulado del Reino Unido y prohibió la entrada a 12 británicos

“El Reino Unido no se va a cruzar de brazos frente a lo que está pasando”, dijo Miliban y acusó a “terroristas israelíes” de llevar adelante una política de limpieza étnica en Gaza.

En nombre del gobierno de Netanyahu, el ministro de defensa Saar anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén y la retirada de representantes de ese país del Centro de Coordinación para Gaza.

El anuncio de Reino Unido es un intento de evitar que la expansión de los asentamientos impida la creación de un estado palestino. Israel respondió airado y dijo que cerrará el consulado británico en Jerusalén.

Es probable que el impacto económico sea limitado, ya que los asentamientos producen solo una pequeña cantidad de exportaciones, en su mayoría agrícolas. Pero la medida es una expresión simbólica de descontento con Israel por parte de algunos de sus aliados más cercanos, y una nueva señal de su creciente aislamiento como resultado de la guerra en Gaza.