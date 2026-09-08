Cerimedo fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Bolivia

Hasta entonces, el asesor cumplía otra detención preventiva en Palmasola por el delito de tentativa de femicidio, vinculado al ataque armado contra su ex pareja, Nadia Beller.

El traslado responde a la Resolución Judicial 313/2026, emitida el 29 de agosto por un juzgado de La Paz, que dispuso seis meses de detención preventiva para Cerimedo en Chonchocoro dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La medida fue ratificada posteriormente por una sala penal, que ordenó de manera expresa la ejecución del traslado desde Santa Cruz.

La orden, sin embargo, tardó en concretarse. El comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, había señalado días antes que la institución aún no había recibido la disposición formal para movilizar al detenido. La demora también obedeció a complicaciones en el estado de salud del imputado, que retrasaron el operativo. Recién tras una evaluación médica y la certificación de su abogado defensor, que confirmó su estabilidad, la Justicia autorizó la ejecución del traslado.

Ante la falta de avances, la Vicepresidencia del Estado solicitó de manera formal el traslado “inmediato” de Cerimedo, con el pedido de que la operación se realizara exclusivamente por vía aérea y bajo un dispositivo de máxima seguridad, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Fuerza Aérea Boliviana. La solicitud fue dirigida al director general de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida Balderrama.

Que declaró Cerimedo al llegar Chonchocoro

Al llegar al altiplano paceño, Cerimedo dialogó brevemente con el diario boliviano El Deber y envió un mensaje al presidente boliviano, Rodrigo Paz, con quien colaboró en las últimas elecciones.

"Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca", declaró el consultor en alusión a su ex pareja.

Asimismo, el imputado insistió en su inocencia, pidió que se haga justicia y sostuvo que la denunciante "va a tener que explicarle a la justicia las mentiras que está diciendo".

La situación procesal de Cerimedo continuará desarrollándose bajo los regímenes de detención preventiva vigentes de 180 días y seis meses dictados por la justicia local.

Cómo se encuentra la víctima

Nadia Beller continúa internada tras haber sufrido un atentado armado el pasado 17 de agosto en un hotel de Santa Cruz.

La hipótesis judicial sostiene que Cerimedo habría encargado el ataque armado pocas horas antes de ser aprehendido por las autoridades policiales.