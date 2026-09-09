El petróleo vuelve a los US$100 por la escalada entre Estados Unidos e Irán

Uno de los principales focos de preocupación es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Cualquier interrupción o riesgo para el transporte marítimo podría generar nuevas presiones sobre el precio del crudo.

En las últimas horas, Estados Unidos lanzó ataques contra cinco buques petroleros iraníes, mientras que Teherán respondió con ataques contra dos buques y una base militar estadounidense en Jordania, además de otros ocho petroleros en el Golfo Pérsico.

El temor de los inversores es que la escalada continúe y termine afectando todavía más el abastecimiento energético mundial. En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió: “Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros”.

Ataques cruzados y buques destruidos en el Golfo Pérsico

La escalada militar también tuvo como escenario las aguas del Golfo Pérsico. Fuerzas estadounidenses destruyeron cinco buques petroleros iraníes en represalia por ataques del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) contra embarcaciones de guerra de Estados Unidos.

Según el Comando Central estadounidense, los tripulantes fueron advertidos para abandonar las embarcaciones antes de que fueran atacadas e inutilizadas. Los incidentes ocurrieron cerca de la isla iraní de Kharg, una zona estratégica para las exportaciones de petróleo.

Irán, por su parte, aseguró haber respondido con ataques contra dos buques estadounidenses y ocho petroleros en el Golfo. Además, el CGRI afirmó haber capturado un sumergible no tripulado estadounidense y confirmó un ataque con misiles contra una base militar de Estados Unidos en Al Azraq, Jordania.