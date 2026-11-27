Yuni, desarrollado por Sberbank, protagonizó una coreografía con Anna Scherbakova en Moscú. La presentación combinó tecnología, patinaje artístico y una adaptación del cuento La princesa rana.
El primer espectáculo de patinaje sobre hielo protagonizado por un robot junto a una medallista olímpica se presentó este 26 de noviembre en Moscú, durante el foro internacional de inteligencia artificial AI Journey 2026. La exhibición tuvo como protagonista al humanoide Yuni, creado por Sberbank, que compartió la pista con la campeona olímpica rusa de patinaje artístico Anna Scherbakova.
La puesta en escena, concebida para celebrar el aniversario del principal banco de Rusia, propone una interpretación tecnológica del cuento tradicional La princesa rana. En su desarrollo intervinieron el Centro de Robótica de Sberbank, el director artístico Iliá Averbuj —encargado de adaptar el desafío técnico al lenguaje de la danza— y el compositor Piotr Dranga, cuya música acompañó la coreografía y buscó armonizar los movimientos humanos con los de la máquina.
El montaje requirió un importante trabajo de ingeniería, especialmente por la dificultad de mantener el equilibrio de un robot sobre una superficie de hielo. Desde Sberbank destacaron que Yuni logró conservar la estabilidad y realizar secuencias de baile complejas durante la presentación.
La entidad también remarcó que el desarrollo de movimientos cada vez más sofisticados permite a los robots mejorar su adaptación a distintos entornos y su interacción con las personas. Según señalaron, estas capacidades podrían facilitar su incorporación a tareas cotidianas y reflejan cómo la colaboración entre el talento humano y la inteligencia artificial puede llevar adelante proyectos innovadores.
El foro AI Journey 2026, organizado por Sberbank en la capital rusa, congrega a más de 300 especialistas internacionales para analizar los avances y las perspectivas de las redes neuronales y la inteligencia artificial.
En el marco del encuentro, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par de Kazajistán, Kasym-Yomart Tokáyev, asistieron este 26 de noviembre a distintas demostraciones de los últimos desarrollos tecnológicos.
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