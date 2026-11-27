El foro AI Journey 2026, organizado por Sberbank en la capital rusa, congrega a más de 300 especialistas internacionales para analizar los avances y las perspectivas de las redes neuronales y la inteligencia artificial.

En el marco del encuentro, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par de Kazajistán, Kasym-Yomart Tokáyev, asistieron este 26 de noviembre a distintas demostraciones de los últimos desarrollos tecnológicos.