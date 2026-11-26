El presidente de Brasil designó para su nuevo mandato a un hombre de negocios en Hacienda. Hubo polémica en el PT y una reacción positiva de los mercados.
Luiz Carlos Trabuco, banquero y presidente del directorio de Bradesco, aceptó la propuesta de Luiz Inácio Lula da Silva para asumir el Ministerio de Hacienda de Brasil en su cuarto mandato, decisión que se oficializó luego de una reunión entre ambos en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia.
Lula le había ofrecido el cargo el lunes, durante un encuentro que no figuraba en la agenda oficial del mandatario. Según el diario Folha de S.Paulo, Trabuco pidió tiempo para hablar con su familia, consultar a sus colegas en Bradesco y escuchar a otros empresarios. Este jueves aceptó la propuesta y se convirtió en el primer ministro confirmado del cuarto mandato de Lula.
La elección dividió al Partido de los Trabajadores (PT) debido a que algunos dirigentes no estaban de acuerdo en que un banquero condujera la economía del país, como el jefe del bloque del PT en la Cámara de Diputados, Pedro Uczai, quien horas antes de la designación, dijo que Trabuco no sería la mejor opción.
Antes de recibirlo, Lula se había reunido con sus actuales ministros de Hacienda, Dario Durigan, de Planificación, Bruno Moretti, y de Gestión e Innovación, Esther Dweck. Discutieron una propuesta de reforma constitucional para contener el gasto obligatorio a partir de 2027, uno de los desafíos que heredará el próximo equipo económico.
Lula prevé anunciar otros integrantes de su gabinete la semana próxima, después de regresar de la cumbre del Mercosur en Montevideo. Para ocupar Hacienda también habían circulado los nombres del vicepresidente Geraldo Alckmin y del gobernador reelecto de Piauí, Rafael Fonteles.
Los mercados ya habían reaccionado favorablemente a la posibilidad de que Trabuco aceptara el cargo, después de días de turbulencia financiera. Este jueves, la Bolsa subió un 3,7% y el dólar bajó un 1,5%, hasta los 5,72 reales, después de haber rozado los seis en la semana.
“El mercado financiero entiende que Trabuco llegaría con autonomía para buscar un mejor resultado fiscal en los próximos años. Tendría más ‘carta blanca’, a diferencia de Haddad y Durigan, quienes son muy leales al presidente Lula. Esto eleva las expectativas hacia un escenario más positivo”, dijo Gustavo Cruz, estratega jefe de Sincra Investimentos.
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