Lula prevé anunciar otros integrantes de su gabinete la semana próxima, después de regresar de la cumbre del Mercosur en Montevideo. Para ocupar Hacienda también habían circulado los nombres del vicepresidente Geraldo Alckmin y del gobernador reelecto de Piauí, Rafael Fonteles.

La aprobación de los mercados

Los mercados ya habían reaccionado favorablemente a la posibilidad de que Trabuco aceptara el cargo, después de días de turbulencia financiera. Este jueves, la Bolsa subió un 3,7% y el dólar bajó un 1,5%, hasta los 5,72 reales, después de haber rozado los seis en la semana.

“El mercado financiero entiende que Trabuco llegaría con autonomía para buscar un mejor resultado fiscal en los próximos años. Tendría más ‘carta blanca’, a diferencia de Haddad y Durigan, quienes son muy leales al presidente Lula. Esto eleva las expectativas hacia un escenario más positivo”, dijo Gustavo Cruz, estratega jefe de Sincra Investimentos.