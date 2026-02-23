Sigue la violencia en México tras el crimen de "El Mecho": más de 60 muertos

La muerte de "El Mencho" en un enfrentamiento con fuerzas militares mexicanas provocó “27 ataques cobardes contra las autoridades en Jalisco”, dijo García Harfuch. En esos incidentes, según detalló, perdieron la vida 25 efectivos de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la Fiscalía General del Estado. Además, fallecieron una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada durante los ataques.

elmencho "El Mencho" Oserguera Cervantes murió en un enfrentamiento con fuerza militares mexicanas.

En Michoacán se reportaron tres agresiones, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos lesionados, al tiempo que en siete estados (provincias), precisó el funcionario, fueron arrestadas más de 70 personas.

“Estamos siguiendo de cerca cualquier tipo de reacción o reestructuración dentro del cártel que pueda conducir a la violencia”, explicó García Harfuch.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, indicó que 2.500 efectivos fueron desplegados desde el domingo por la noche para reforzar la presencia militar en medio de los recientes disturbios en el país.

Muerte de "El Mencho": la reacción del gobierno de EE.UU.

La Oficina Contraterrorismo del Departamento de Estado norteamericano compartió este lunes un mensaje para México por lo que llamó una “exitosa operación”, la cual derivó en la muerte del líder del CJNG. “Estados Unidos felicita a México por la exitosa operación que resultó en la eliminación de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), poniendo así fin a su régimen de terror", puede leerse en la publicación.

En tanto, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, expresó su "reconocimiento" y "solidaridad" con los funcionarios y agentes aztecas que combaten a los grupos criminales. Y la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EE.UU apoyó a las autoridades aztecas con datos de inteligencia.

“La administración de Donald Trump elogia y agradece a las fuerzas armadas mexicanas por su cooperación y la exitosa ejecución de este operativo”, publicó Leavitt en su cuenta de la red social X.