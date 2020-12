Sputnik V: Vladimir Putin dijo que no se vacunará

Durante su conferencia de prensa anual, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, dijo que por ahora no se aplicará la vacuna Sputnik V.

Durante su tradicional conferencia de prensa anual, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, dijo que se aplicará la vacuna Sputnik Vcontra el coronavirus"sin falta, apenas sea posible", porque -explicó- "yo atiendo las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso ahora no me he puesto la vacuna".