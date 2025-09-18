Suspenden el programa de Jimmy Kimmel tras sus dichos sobre Charlie Kirk

Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar, explicó que las declaraciones de Kimmel resultaron “ ofensivas e insensibles en un momento crítico del discurso político nacional”. Según el directivo, mantener al comediante en pantalla “no favorece el interés público” y puede dificultar un “diálogo respetuoso y constructivo”.

Horas más tarde, un portavoz de ABC confirmó que la suspensión será “indefinida” y que no hay fecha prevista para el regreso del programa, que se emite desde 2003. El golpe a la producción se dio luego de que el director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) advirtiera que la licencia de transmisión de ABC, propiedad de Disney, podría estar en riesgo por los dichos del conductor.

El episodio estalló tras el monólogo de Kimmel del lunes por la noche. Allí sugirió que Tyler Robinson, acusado de asesinar a Kirk, estaba vinculado al movimiento MAGA de Donald Trump y acusó a sus simpatizantes de buscar rédito político del crimen. Además, ironizó sobre la reacción del expresidente a la muerte de su aliado.

Las críticas fueron inmediatas. Brendan Carr, presidente de la Comisión de Regulación de Radiodifusión, calificó las expresiones de “enfermizas”. Por su parte, Trump celebró la cancelación y descalificó al humorista: “No tiene ni un ápice de talento”.

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre en Utah durante un evento universitario. El FBI calificó el hecho como un “ataque selectivo”.