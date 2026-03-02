Donald Trump justificó los ataques contra Irán y no descartó el envío de tropas

"Hemos hecho una proyección de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad de durar mucho más allá", explicó el líder republicano en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, donde dijo que no se "aburrirá" de la ofensiva pasada una semana y que "no hay nada de aburrido" en la operación contra Irán.

En este sentido, Trump afirmó que la administración norteamericana está "muy adelantada" en sus proyecciones militares, ya que durante las primeras horas del operativo pudo eliminar a buena parte de la cúpula militar iraní, incluyendo el líder supremo, el ayatola Alí Jamenei.

Según la mirada de Trump, esta era "la mejor oportunidad" para lanzar ataques sobre Teherán. "Lo que estamos haciendo ahora mismo es eliminar las intolerables amenazas planteadas por este régimen enfermo y siniestro", sostuvo. Y en ese sentido, comentó que su gobierno se fijó como objetivo destruir las capacidades de Irán para construir misiles, así como también "aniquilar su Armada".

AP26060769320167 Donald Trump dijo que su gobierno está adelantado en sus proyecciones de la ofensiva contra Irán.

"Ya hemos destruido diez barcos. Están en el fondo del mar. Estamos asegurando que los principales patrocinadores del terrorismo no obtengan armas nucleares", destacó.

En cuanto a las próximas fases de la operación, Trump no descartó el despliegue de fuerzas terrestres si fuera necesario, pese a que durante años había prometido evitar nuevas guerras en el extranjero. “No tengo problema con enviar tropas si es necesario”, aseguró en una entrevista en una entrevista con el New York Post, aunque aclaró que por ahora la ofensiva se basa en bombardeos aéreos y misiles.

El Pentágono justificó la ofensiva sobre Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este lunes que el ataque a Irán responde a la falta de voluntad negociadora de Teherán, insistiendo en que las autoridades de la República Islámica ganaban tiempo en los contactos con Washington mientras mantenía sus ambiciones nucleares.

En una rueda de prensa para dar cuenta de la marcha de la operación lanzada contra Irán el fin de semana, que hasta ahora dejó al menos 500 muertos entre ellos el ayatola Alí Jamenei, el jefe del Pentágono consideró que la administración de Trump hizo "todo lo posible por una diplomacia real" y los enviados "intentaron una y otra y otra vez, con esfuerzos sinceros alcanzar la paz", pero enfrente Irán "no estaba negociando" sino "ganando tiempo".

"El régimen anterior tuvo todas las oportunidades de llegar a un acuerdo pacífico y sensato. Pero Teherán no estaba negociando. Estaba ganando tiempo y compraba tiempo para reabastecer sus arsenales de misiles y reactivar sus ambiciones nucleares", argumentó en la primera aparición pública de las autoridades del Pentágono desde los ataques lanzados contra Irán.