Terremotos en Venezuela: ascienden a 2.954 los muertos y ya hay más de 16.500 heridos

El gobierno venezolano actualizó el balance de víctimas tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. Más de 800 edificios colapsaron y unas 16.000 personas quedaron sin hogar.
Las autoridades de Venezuela actualizaron este viernes el balance de víctimas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado 4 de junio. Según informó el gobierno, la cifra de muertos ascendió a 2.954, mientras que los heridos ya suman 16.592 y al menos 16.000 personas perdieron sus viviendas como consecuencia de la catástrofe.
El nuevo reporte oficial también confirmó que más de 800 edificios colapsaron a raíz de los fuertes movimientos sísmicos registrados en distintas ciudades del país. Las tareas de asistencia y rescate continúan, con miles de efectivos desplegados en las zonas más afectadas.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, detalló que los derrumbes alcanzaron 180 edificios en La Guaira, cinco en Caracas, tres en Chacao y uno en Tucacas. Las autoridades continúan evaluando los daños materiales mientras avanzan las inspecciones en otras localidades afectadas por los sismos.
Rodríguez informó además que unas 19.000 personas, entre efectivos civiles y militares, participan de las tareas de emergencia con el apoyo de organismos públicos, empresas privadas y la colaboración de distintos países que enviaron ayuda humanitaria.
La funcionaria aseguró que los equipos de rescate lograron salvar a 6.462 personas desde el inicio de la emergencia y remarcó que las operaciones continuarán mientras exista la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre los escombros.
"No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate; donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar", afirmó Rodríguez durante una conferencia de prensa difundida por la televisión estatal. Mientras continúan las labores de asistencia, el terremoto ya figura entre las peores tragedias naturales registradas en la historia reciente de Venezuela.
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