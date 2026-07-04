Terremotos en Venezuela: ascienden a 2.954 los muertos y ya hay más de 16.500 heridos

La funcionaria aseguró que los equipos de rescate lograron salvar a 6.462 personas desde el inicio de la emergencia y remarcó que las operaciones continuarán mientras exista la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre los escombros.

"No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate; donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar", afirmó Rodríguez durante una conferencia de prensa difundida por la televisión estatal. Mientras continúan las labores de asistencia, el terremoto ya figura entre las peores tragedias naturales registradas en la historia reciente de Venezuela.