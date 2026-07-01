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Venezuela: suben a 2.295 los muertos por el doble terremoto

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actualizó la cifra de personas fallecidas y heridas en Venezuela. Hay unos 40.000 desaparecidos.

La cifra de muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela llegó este miércoles a 2.295, según lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En tanto, la cantidad de heridos aumentó a 11.267, según los datos oficiales.

El balance oficial de víctimas reportado el martes era de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de la semana pasada.

En la comunicación oficial se indicó: “Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos”.

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Rodríguez señaló que la prioridad del Gobierno es proteger la vida de los sobrevivientes. “Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro”, afirmó.

“Estamos desplegados en todos los niveles de Gobierno para brindar protección, atención y la certeza de que, juntos, vamos a salir adelante”, aseguró durante su mensaje.

ADEMÁS: Venezuela: la ONU dijo que se cierra la "ventana crítica" para hallar sobrevivientes

El Gobierno además ha dispuesto 25 campamentos "transitorios" para las personas damnificadas, 13 de ellos en La Guaira, la zona más afectada; ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy.

Rodríguez llamó a las personas afectadas a inscribirse en un sistema online del Gobierno llamado Patria, por el que se entregan ayudas sociales, para resolver "rápidamente" el tema de "habitabilidad" y llevarlos a "hoteles de la ciudad capital para que tengan un sitio donde pernoctar".

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Delcy Rodríguez declara duelo nacional por siete días

El Gobierno de Venezuela declaró duelo nacional por siete días tras los terremotos del 24 de junio, informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, escribió Rodríguez en X.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, agregó la funcionaria.

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