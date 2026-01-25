Tormenta Fern en Estados Unidos: se confirmaronn 9 muertes

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas murieron durante el fin de semana. Si bien aún se esperan los resultados de las autopsias para determinar las causas exactas, el funcionario remarcó el riesgo que implican estas condiciones climáticas para los sectores más expuestos. “Es un recordatorio poderoso del peligro del frío extremo para nuestros vecinos más vulnerables, especialmente aquellos en situación de calle”, advirtió.

La sexta víctima fatal se registró en Austin, Texas, donde el alcalde Kirk Watson confirmó el deceso y llamó a extremar las precauciones. “Todavía nos espera un clima muy, muy frío; es vital permanecer en interiores aunque sintamos que lo peor de la noche ya pasó”, señaló, al tiempo que las autoridades locales reforzaron los operativos de emergencia y asistencia social.

A ellos seis se se sumó más tarde una víctima en Michigan y dos en Luisiana.

El fenómeno también generó un fuerte impacto en el sistema eléctrico. De acuerdo con Poweroutage.us, más de un millón de usuarios permanecen sin suministro en todo el país, con Tennessee como el estado más afectado, seguido por Mississippi y Louisiana. Las empresas proveedoras anticiparon que la normalización del servicio podría demorar varios días en zonas rurales, mientras se habilitaron refugios calefaccionados en centros comunitarios para evitar que el número de víctimas continúe en aumento.

El impacto de la tormenta en la infraestructura eléctrica es masivo. Según el portal especializado Poweroutage.us, la cifra de hogares sin suministro ascendió a 1.018.447 usuarios en todo el territorio nacional.