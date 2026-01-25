Javier Milei volverá a Estados Unidos en marzo: encabezará un evento en busca de inversiones

Patrocinada por el JP Morgan y el Bank Of America, la cita tendrá lugar del 9 al 11 de marzo en Nueva York y Milei confirmó su participación desde las redes sociales. "Tomar nota", escribió el líder de La Libertad Avanza, al compartir un mensaje publicado por el embajador argentino en EE.UU., Alec Oxenford. "Se acerca Argentina Week, el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro", destacó el diplomático.

TOMAR NOTA — Javier Milei (@JMilei) January 24, 2026

Junto con Milei, asistirán altos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Todos ellos expondrán los ejes centrales de la estrategia económica, política y regulatoria de la administración libertaria.

El encuentro incluirá exposiciones, paneles y reuniones dirigidas a atraer fondos y proyectos en sectores estratégicos como energía, tecnología, minería, agroindustria, ciencia y farmacéutica, entre otros. La intención del gobierno es exhibir el potencial de crecimiento y las condiciones que ofrece el país para planes de largo plazo.

"La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala. Hablamos de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo", explicó Oxenford desde su cuenta de X.

oxenfordtrump El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, promocionó el evento desde sus redes sociales.

El embajador argentino en Washington continuó en su posteo: "Alguna vez escuché que no hay ideas buenas ni malas, sino oportunas o inoportunas. El interés generado confirma que esta iniciativa llega en el momento adecuado: cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco pro-mercado y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico, en el marco de una extraordinaria relación de amistad y admiración mutua entre ambos presidentes que no tiene precedentes históricos".

"Las reformas económicas impulsadas por el Presidente Javier Milei han captado la atención internacional. Su respaldo a esta iniciativa y su participación confirmada en la apertura del evento fueron determinantes para convocar a líderes empresariales globales y argentinos, así como a altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos", agregó.

Las actividades se realizarán en lugares simbólicos del sistema financiero estadounidense, como el nuevo edificio de JP Morgan, la sede de Bank of America y el Consulado argentino en Nueva York. El formato del evento combinará exposiciones públicas, encuentros sectoriales, eventos paralelos y reuniones privadas orientadas a concretar vínculos de negocios.