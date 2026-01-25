Internacionales |

Delcy Rodríguez apuesta al diálogo con Estados Unidos para "garantizar la paz"

La presidenta interina aseguró que enfrentará las tensiones con Estados Unidos a través de la diplomacia, luego de la intervención que derivó en la detención de Nicolás Maduro.

En un acto en Puerto La Cruz, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este domingo que la “diplomacia bolivariana” será la vía para encarar el conflicto con Estados Unidos. Se trató de su primera declaración pública de alto impacto desde que asumió el mando el pasado 5 de enero, luego de la maniobra militar estadounidense que derivó en la salida forzada de Nicolás Maduro del país.

Rodríguez, quien juró ante la Asamblea Nacional tras declararse la falta absoluta del mandatario capturado, enfatizó la necesidad de una “política con P mayúscula” para evitar nuevas agresiones militares. “Vamos cara a cara con el Gobierno de Estados Unidos para garantizar la paz”, expresó ante trabajadores petroleros.

La situación actual de Venezuela es el resultado de un mes que alteró el mapa político del país, el 3 de enero, fuerzas especiales estadounidenses ejecutaron una operación que incluyó bombardeos estratégicos en bases militares y la extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Dos días después, Rodríguez asumió la presidencia interina con el respaldo de la cúpula militar y el Tribunal Supremo de Justicia, mientras el ex mandatario quedó detenido en una prisión federal de Brooklyn, a la espera de su primera audiencia judicial.

Pese a la condena inicial al accionar estadounidense, el nuevo gobierno dio pasos hacia una distensión, Caracas y Washington avanzan en contactos para la reapertura de embajadas, cerradas desde 2019, aunque Estados Unidos condiciona cualquier alivio de sanciones a gestos de liberalización política. En ese marco, Rodríguez instó también a los sectores opositores a resolver sus diferencias sin tutela externa, en un contexto de fragilidad institucional y atenta observación internacional.

