Japón se queda sin pandas gigantes por primera vez en más de medio siglo

PANDA

La salida de los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei marca un antes y un después, ya que es la primera vez en más de cinco décadas que el país se queda sin estos animales. El traslado se organizó con mucho cuidado: los llevaron en camión desde el zoológico hasta el Aeropuerto de Narita, donde subieron al avión que los llevaría de regreso a casa.

Estos dos pandas nacieron en 2021 y son hijos de Shin Shin y Ri Ri, una pareja que ya había sido devuelta a China en septiembre del año pasado. De hecho, toda la familia fue partiendo de a poco, empezando por su hermana mayor, Xiang Xiang, que se fue a principios de 2023. Aunque el plan original era que los gemelos se quedaran hasta febrero de 2026, las autoridades de Tokio y el gobierno chino decidieron adelantar el viaje más o menos un mes, coordinando la fecha exacta para este martes.

Esta partida no es un hecho aislado, porque el año pasado también se fueron otros cuatro pandas que vivían en un zoológico de la zona de Wakayama. Lo que realmente impacta es el vacío que dejan, ya que Japón no estaba en esta situación desde 1972.

En aquel entonces, la llegada de Lan Lan y Kang Kang fue un símbolo muy fuerte para celebrar que las relaciones diplomáticas entre ambos países volvían a la normalidad, y desde ese momento siempre hubo algún panda representando esa unión.