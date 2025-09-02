Tragedia en Afganistán: más de 1.100 muertos tras un fuerte terremoto

El portavoz del Gobierno interino afgano, Zabihullah Mujahid, informó el lunes que la mayor parte de la devastación se produjo en los distritos de Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara de la provincia de Kunar.

El terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán a las 23:47 hora local del domingo, y su epicentro se reportó a 27 kilómetros con una profundidad de ocho kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

ssstwitter.com_1756816254628

Habitantes de algunas poblaciones se unieron a los esfuerzos de rescate, utilizando sus manos para retirar los escombros de las casas de barro y piedra construidas en valles escarpados.

Obaidullah Stoman, de 26 años, que fue a la aldea de Wadir para buscar a un amigo, quedó abrumado por el nivel de destrucción. "Lo estoy buscando, pero no lo he visto. Me ha resultado muy difícil ver las condiciones que hay", dijo a la AFP.

En otros lugares, las familias enterraron los cadáveres, algunos de niños, envueltos en sudarios blancos, siguiendo el rito musulmán.

La región de Laghman también cuenta decenas de heridos, indicó el portavoz talibán.

El terreno accidentado planteó importantes dificultades a los equipos de rescate, pero las unidades de respuesta de los organismos pertinentes se desplegaron en las zonas afectadas para acelerar las operaciones de rescate y la entrega de ayuda a las personas atrapadas o necesitadas, añadió Mujahid.

La tragedia también se sintió en territorio paquistaní. Ciudades como Islamabad, Chakwal, Taxila, Wah Cantt, Lahore, Peshawar, Mardan y Murree reportaron fuertes temblores, lo que generó temor entre la población. No obstante, la cadena Geo TV informó que hasta el momento no se confirmaron víctimas ni daños materiales en Pakistán.

Ante la tragedia, el fondo mundial de intervención de emergencia de la ONU movilizará una ayuda de cinco millones de dólares, informó el lunes el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

ssstwitter.com_1756816643922

La Unión Europea (UE) anunció el envío esta misma semana de 130 toneladas de ayuda humanitaria a Afganistán para "una asistencia inmediata indispensable a las poblaciones de las zonas afectadas", indicó en un comunicado el martes la comisaria europea responsable de Ayuda Humanitaria, Hadja Lahbib.

La UE también tiene previsto destinar un millón de euros (1,1 millones de dólares) en ayuda de emergencia a las organizaciones internacionales que ya se encuentran en el terreno.

Este desastre ocurre después de otro fuerte terremoto de magnitud 6,3 que golpeó Afganistán el 7 de octubre de 2023. En aquel entonces, el gobierno talibán estimó que al menos 4.000 personas habían perdido la vida. Desde la Organización de Naciones Unidas corrigió esa cifra y señaló un número menor, de aproximadamente 1.500 víctimas fatales.