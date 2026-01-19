Tragedia ferroviaria en España: las alertas por problemas técnicos antes del choque

En este contexto, medios españoles informaron que el ente ferroviario había señalado que la mayoría de estas cuestiones estaban relacionadas con la señalización del tramo, aunque también había otras que se referían a problemas en la catenaria y en las infraestructuras.

Una de estas advertencias en la línea Adamuz-Villanueva de Córdoba llegó incluso a ser mencionada en el Senado, ante una pregunta del Partido Popular.

En ese entonces, el gobierno de Pedro Sánchez reconoció haber atendido dos “incidencias técnicas que afectaron a los sistemas de señalización”.

En la exposición por parte del PP se hizo principal hincapié en “posibles fallos de seguridad”, que fueron localizados en el viaducto de El Valle, “debido a las altas temperaturas y a las vibraciones del tráfico ferroviario”.

Desde el Ministerio de Transportes respondieron que “los aparatos de dilatación del viaducto entraron en contacto con el raíl” y que la incidencia “fue solucionada por la brigada especializada en desvíos durante su horario de mantenimiento”, según informó El País de España.

Otra de las incidencias que se mencionó en el Senado fue localizada en una tarjeta de relés, sobre la que el Gobierno reconoció que era “un componente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de localización” y que “fue sustituida por una nueva, restableciéndose así la operatividad del sistema”. El Ministerio de Transportes sostuvo que en todo momento estuvieron “garantizadas las condiciones de seguridad de la circulación”.

El diario El País dijo que ADIF había informado en sus redes sociales al menos ocho incidencias en Adamuz. El 14 de abril del año pasado, desde la cuenta oficial del gestor ferroviario, Infoadif, publicaron en X: “Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía registran retrasos debido a una incidencia en catenaria entre Adamuz y Alcolea. Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible”.

Casi un mes después, indicaron que “una incidencia que afecta a la señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba está generando retrasos a los trenes de alta velocidad de la relación Madrid-Andalucía”.

Además destacaron que los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía “registran retrasos debido a una incidencia en los sistemas de señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba”.

A raíz de esta incidencia el PP llevó al Senado las preguntas. El 1 de septiembre hubo otra incidencia en señalización.

Por su parte, el 26 de octubre se informó de “una incidencia en la infraestructura en Adamuz (Ancho Estándar), línea de alta velocidad Madrid-Sevilla”, que causó retrasos en los trenes de alta velocidad que circulaban entre Villanueva de Córdoba y Adamuz. Mientras, el 23 de diciembre se notificó otro problema “debido a una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba”.