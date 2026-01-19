Creció el número de multimillonarios en 2025: cuántos hay en el mundo

De acuerdo con el reporte, la riqueza de los multimillonarios se registró en 2025 un aumento récord del 16 %, hasta alcanzar los 18,3 billones de dólares, y se ha incrementado un 81 % desde 2020.

Uno de cada cuatro habitantes del mundo pasa hambre

En este contexto, una de cada cuatro personas no tiene suficiente para comer y casi la mitad de la población mundial vive en la pobreza. El estudio sostiene que los multimillonarios consolidan poder político para moldear las reglas económicas y sociales en su beneficio.

image

Oxfam vincula el reciente auge a una agenda 'promultimillonarios' de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, basada en recortes de impuestos a los más ricos, el freno a los esfuerzos globales para gravar a las grandes corporaciones, la marcha atrás en los límites al poder monopólico y el impulso de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, que favoreció a grandes inversores.

De todos modos, la organización advierte que el fenómeno trasciende a a los Estados Unidos. Entre los hallazgos figura que la riqueza conjunta de los multimillonarios aumentó en 2,5 billones de dólares, casi tanto como posee la mitad más pobre del planeta, al tiempo que los multimillonarios son 4.000 veces más propensos a ocupar cargos públicos que el ciudadano medio.

También se determinó en el reporte que solo ese incremento de 2,5 billones bastaría para erradicar 26 veces la pobreza extrema.