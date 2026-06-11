Trump anunció que Estados Unidos atacará Irán "muy fuerte"

Las declaraciones de Trump se producen en medio de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán y mientras continúan, aunque con dificultades, los intentos de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

No obstante, algunos analistas consideran que el mensaje podría formar parte de la estrategia de presión habitual del presidente estadounidense para obtener concesiones en las negociaciones, ya que en ocasiones anteriores Trump lanzó amenazas similares antes de retomar conversaciones diplomáticas con Irán.

La amenaza también llega en un contexto de creciente tensión en el Golfo, tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y los recientes ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes.

Embajada de Estados Unidos en Irak insta a sus ciudadanos a abandonar el país

La Embajada de Estados Unidos en Irak emitió una alerta de seguridad en la que aconsejó a los ciudadanos de su país a que mantengan un alto nivel de preparación y permanecer atentos ante los acontecimientos regionales en desarrollo.

En un comunicado, la embajada advirtió que podrían producirse interrupciones en los viajes y cierres del espacio aéreo con poca antelación debido a la situación regional actual.

También recordó a los ciudadanos estadounidenses su advertencia de viaje de "Nivel 4: No viajar", el nivel más alto de alerta emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"No viaje a Irak por ninguna razón. Salga ahora si se encuentra allí", instó la embajada a sus ciudadanos, según la información de Xinhua.

Por otra parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó este jueves que había atacado y destruido 18 "objetivos importantes" de Estados Unidos en respuesta a nuevos ataques estadounidenses contra Irán.