Trump maltrató a una periodista de CNN en el Salón Oval: "Sos la peor de todas"

Pese a las amenazas de Trump, los europeos quieren continuar dialogando constructivamente con Estados Unidos. Donald Trump volvió a cruzarse con una periodista y la descalificó frente a todos.

"Sos tan mala. CNN no tiene rating por culpa de gente como vos", lanzó el mandatario desde su escritorio. Visiblemente molesto, Trump evitó responder sobre las víctimas de abuso del financista y prefirió atacar la actitud de la cronista: "Te conozco hace diez años; no creo haber visto nunca una sonrisa en tu cara. ¿Sabés por qué no sonreís? Porque sabés que no estás diciendo la verdad", disparó ante la mirada de los presentes.

Este episodio no es un hecho aislado, sino que forma parte de una larga lista de ataques personales del republicano hacia mujeres periodistas. Sin ir más lejos, el año pasado insultó a una cronista de Bloomberg al grito de "¡Silencio, cerda!", y en otra ocasión llamó "estúpida" a una reportera que lo cuestionó sobre la política migratoria.

En el caso de Collins, la relación es tensa desde hace años; de hecho, Trump suele dedicarle posteos agresivos en sus redes sociales tildándola de "desagradable".

Desde CNN no tardaron en reaccionar y emitieron un comunicado respaldando a su jefa de corresponsales, a quien definieron como una profesional "excepcional" que informa con tenacidad. El cruce terminó con Trump señalando a la periodista mientras era retirada del despacho, comentándole al senador John Barrasso entre risas: "¡Ella nunca sonríe!", reafirmando un estilo de confrontación que parece ser su marca registrada ante las preguntas incómodas.