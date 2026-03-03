Trump contra España: "No queremos tener nada que ver con España"

Sostuvo que, si no eleva el gasto al 2 % o más del PBI, Washington debería interrumpir los intercambios comerciales.
Trump dijo que EE.UU. podría dejar de comerciar con España por no aumentar su gasto militar al nivel que exige dentro de la OTAN.
Donald Trump, vinculó la advertencia con el nivel de inversión en defensa que mantiene España dentro de la OTAN.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país podría “cortar todo el comercio con España” y que no quiere “tener nada que ver” con ese país europeo debido al bajo nivel de inversión española en defensa dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la alianza militar que agrupa a Estados Unidos y varios países europeos.
Trump sostuvo que España no cumple con el objetivo de destinar al menos el 2 % de su Producto Bruto Interno (PBI) al gasto militar y aseguró que otros aliados aceptaron incluso elevarlo al 5 %. Según su versión, España fue el único país que no acompañó esa propuesta. En ese marco, planteó que Washington debería interrumpir el comercio bilateral si no hay cambios.
La discusión gira en torno al financiamiento de la defensa común. Desde hace años, Estados Unidos reclama a sus socios europeos un mayor aporte económico a la OTAN. España, por su parte, había señalado que alcanzará el 2 % del PBI en 2029 y defendió que viene aumentando su inversión militar de forma progresiva.
Además del gasto, Trump cuestionó límites al uso de bases militares en territorio español por parte de fuerzas estadounidenses y calificó esa postura como poco amistosa. También criticó el liderazgo del presidente español, Pedro Sánchez, aunque reconoció que el país tiene “gente maravillosa”.
La tensión no es nueva. En enero de 2025 y luego en octubre de ese mismo año, Trump ya había cuestionado públicamente a España por el nivel de inversión en defensa. En enero de 2026, durante el Foro Económico Mundial en Davos, volvió a insistir con que todos los países, salvo España, habían aceptado el objetivo del 5 %.
Desde el Gobierno español sostienen que un aumento de esa magnitud implicaría ajustes en otras áreas sensibles del presupuesto.
