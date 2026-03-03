Trump contra España: "No queremos tener nada que ver con España"

Trump sostuvo que España no cumple con el objetivo de destinar al menos el 2 % de su Producto Bruto Interno (PBI) al gasto militar y aseguró que otros aliados aceptaron incluso elevarlo al 5 %. Según su versión, España fue el único país que no acompañó esa propuesta. En ese marco, planteó que Washington debería interrumpir el comercio bilateral si no hay cambios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2028884461606056120&partner=&hide_thread=false Trump dice: “Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos nada con España.”



Amenazar a un aliado por no aplaudir una guerra ilegal es extorsión.



El socio poco fiable aquí no es España.

Es EEUU.



España defiende el derecho internacional.

Y no acepta chantajes. pic.twitter.com/HODN3s1LYu — Nenedenadie (@nenedenadie) March 3, 2026

La discusión gira en torno al financiamiento de la defensa común. Desde hace años, Estados Unidos reclama a sus socios europeos un mayor aporte económico a la OTAN. España, por su parte, había señalado que alcanzará el 2 % del PBI en 2029 y defendió que viene aumentando su inversión militar de forma progresiva.

Además del gasto, Trump cuestionó límites al uso de bases militares en territorio español por parte de fuerzas estadounidenses y calificó esa postura como poco amistosa. También criticó el liderazgo del presidente español, Pedro Sánchez, aunque reconoció que el país tiene “gente maravillosa”.

16769065 Sánchez y Trump se saludan en la Cumbre de la Paz para Gaza.

La tensión no es nueva. En enero de 2025 y luego en octubre de ese mismo año, Trump ya había cuestionado públicamente a España por el nivel de inversión en defensa. En enero de 2026, durante el Foro Económico Mundial en Davos, volvió a insistir con que todos los países, salvo España, habían aceptado el objetivo del 5 %.

69a7173759bf5b7cad176806 Trump dijo que EE.UU. podría dejar de comerciar con España por no aumentar su gasto militar al nivel que exige dentro de la OTAN.

Desde el Gobierno español sostienen que un aumento de esa magnitud implicaría ajustes en otras áreas sensibles del presupuesto.