Trump estima que la ofensiva contra Irán durará cuatro semanas

La operación, bautizada como “Furia Épica”, comenzó este sábado con una serie de bombardeos que, según confirmó el propio mandatario, acabaron con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y de unos 48 integrantes de su cúpula. “Creo que va según lo planeado, más allá de que eliminamos a todos sus líderes, muchísimo más de lo que pensábamos”, afirmó Trump.

En una entrevista con la cadena CNBC, el líder republicano sostuvo que el operativo avanza “más rápido de lo previsto” y que se desarrolla sin sorpresas. Sin embargo, reconoció que la respuesta iraní ya provocó la muerte de tres militares estadounidenses y advirtió que podría haber más bajas. “Lamentablemente es algo que esperábamos que podía ocurrir”, expresó.

Respuesta

La escalada bélica no se detuvo tras los primeros ataques. Irán respondió con bombardeos contra Israel -incluidas zonas de Tel Aviv y Jerusalén. y contra otros países aliados de Washington en la región. Desde su red social Truth Social, Trump instó a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse y deponer las armas a cambio de inmunidad total. De lo contrario, advirtió, enfrentarán una “muerte segura”.

En otro mensaje, el presidente aseguró que “todo el mando militar iraní ha desaparecido” y afirmó que muchos de sus integrantes buscan negociar para salvar sus vidas. A pesar del tono beligerante, también dejó abierta la puerta a una eventual negociación con el nuevo liderazgo que surja en Teherán.

Negociaciones

La Casa Blanca informó que Trump mantuvo este domingo conversaciones con el primer ministro de Israel y con los líderes de Baréin y Emiratos Árabes Unidos, aliados estratégicos en una región donde Estados Unidos mantiene bases militares. Los contactos se produjeron tras nuevos ataques iraníes en represalia.

Desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario monitorea la evolución del conflicto, aunque se prevé su regreso a Washington en las próximas horas. En paralelo, anunció la destrucción de nueve buques de guerra iraníes y anticipó que continuarán las acciones hasta neutralizar por completo la capacidad naval de Teherán.

Irán, por su parte, prometió vengar la muerte de su líder supremo y aseguró que golpeará a Estados Unidos e Israel “con una fuerza que nunca antes han experimentado”. El escenario abre así un período de alta tensión internacional, con consecuencias aún imprevisibles para la estabilidad de Medio Oriente y el equilibrio global.