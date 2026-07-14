Trump da marcha atrás y suspende el peaje del 20% en el Estrecho de Ormuz

Un día después de anunciar el cobro a los buques que atravesaran el paso marítimo, el presidente de Estados Unidos confirmó que reemplazará la medida por acuerdos comerciales e inversiones con países del Golfo.
Donald Trump dio marcha atrás con una de las medidas que había anunciado apenas 24 horas antes en medio de la escalada de tensión con Irán. El presidente de Estados Unidos informó este martes que finalmente no aplicará un "peaje" del 20% a los barcos que transiten por el Estrecho de Ormuz y que, en su lugar, impulsará acuerdos comerciales y de inversión con los países del Golfo.
"He decidido reemplazar la 'Tarifa de Reembolso a Estados Unidos' del 20 % por acuerdos comerciales y de inversión que los diversos Estados del Golfo llevarán a cabo con Estados Unidos", escribió Trump en la red Truth Social.
El peaje había sido presentado el lunes junto con un endurecimiento de las restricciones para las embarcaciones vinculadas a Irán. Sin embargo, la medida nunca llegó a entrar en vigencia.
Aunque descartó el cobro a los buques, Trump ratificó que Estados Unidos mantendrá el bloqueo para las embarcaciones que tengan como destino u origen puertos iraníes o transporten mercancías relacionadas con ese país.
En el mismo mensaje aseguró que el Estrecho de Ormuz permanece abierto para el comercio internacional, aunque "cerrado para Irán", y elogió el accionar de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
También sostuvo que los nuevos acuerdos de inversión serán "masivos" y afirmó que permitirán la llegada de fábricas y nuevos proyectos industriales a Estados Unidos, aunque no brindó precisiones sobre los montos, los plazos ni los países involucrados.
El cambio de postura ocurre mientras continúa la confrontación entre Estados Unidos e Irán. Durante las últimas horas se registraron nuevos ataques en la región.
Según informó el ejército estadounidense, sus fuerzas llevaron adelante operaciones destinadas a reducir la capacidad iraní para atacar el transporte marítimo comercial. En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos y objetivos estadounidenses en Jordania y Bahréin.
Medios iraníes informaron además que tres personas murieron tras bombardeos en ciudades portuarias del país, mientras que Kuwait reportó la detección de objetivos aéreos hostiles en su espacio aéreo.