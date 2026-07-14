Trump da marcha atrás y suspende el peaje del 20% en el Estrecho de Ormuz

En el mismo mensaje aseguró que el Estrecho de Ormuz permanece abierto para el comercio internacional, aunque "cerrado para Irán", y elogió el accionar de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

También sostuvo que los nuevos acuerdos de inversión serán "masivos" y afirmó que permitirán la llegada de fábricas y nuevos proyectos industriales a Estados Unidos, aunque no brindó precisiones sobre los montos, los plazos ni los países involucrados.

El cambio de postura ocurre mientras continúa la confrontación entre Estados Unidos e Irán. Durante las últimas horas se registraron nuevos ataques en la región.

Según informó el ejército estadounidense, sus fuerzas llevaron adelante operaciones destinadas a reducir la capacidad iraní para atacar el transporte marítimo comercial. En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos y objetivos estadounidenses en Jordania y Bahréin.

Medios iraníes informaron además que tres personas murieron tras bombardeos en ciudades portuarias del país, mientras que Kuwait reportó la detección de objetivos aéreos hostiles en su espacio aéreo.