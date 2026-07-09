Trump saludó a Milei por el Día de la Independencia

Durante los últimos meses, las administraciones de Trump y Milei avanzaron en acuerdos vinculados al comercio y las inversiones, especialmente en sectores considerados estratégicos. Entre ellos figuran los minerales críticos destinados a la industria tecnológica y al desarrollo de la inteligencia artificial, además de mecanismos para garantizar el abastecimiento frente a eventuales interrupciones en las cadenas de suministro.

En el comunicado, la administración republicana también hizo hincapié en la agenda regional compartida con el Gobierno argentino. “Juntos, estamos enfrentando las amenazas del narcoterrorismo, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado elogió además la posición internacional adoptada por la Casa Rosada desde la llegada de Milei al poder. “El liderazgo de principios de Argentina en la defensa de la libertad y la oposición a la tiranía da un ejemplo poderoso”, agregó.

Hacia el final del mensaje, el funcionario estadounidense manifestó su expectativa de profundizar la alianza bilateral en los próximos años. “De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá dando resultados significativos para ambas naciones y nuestro hemisferio en su conjunto”, concluyó.

Desde el inicio de su mandato, Milei consolidó una alianza política con Estados Unidos, al que considera uno de los principales socios estratégicos de la Argentina junto con Israel, aunque el acercamiento comenzó durante la administración de Joe Biden, la llegada de Trump a la Casa Blanca profundizó los vínculos entre ambos gobiernos.

La relación bilateral se fortaleció a través de numerosos viajes del presidente argentino a Estados Unidos, el respaldo norteamericano en organismos internacionales y la promoción de inversiones. Además, la administración Trump apoyó las gestiones argentinas ante el Fondo Monetario Internacional y manifestó públicamente su respaldo a candidatos de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas.