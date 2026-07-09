Trump saludó a Milei por el Día de la Independencia

El gobierno de Estados Unidos difundió un mensaje por el 9 de Julio en el que destacó la relación bilateral y ratificó su intención de ampliar la cooperación en áreas estratégicas como energía, comercio y minerales críticos.
El gobierno de Donald Trump saludó este jueves al pueblo argentino por el 210° aniversario de la Independencia y definió al país como “un socio indispensable” para promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en el continente. El mensaje fue difundido a través de un comunicado oficial firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
“En nombre de los Estados Unidos de América, extiendo mis más cálidas felicitaciones al pueblo argentino por el 210º aniversario de su independencia”, expresó Rubio, quien además destacó el vínculo construido con la administración de Javier Milei y la importancia estratégica que la Argentina adquirió para Washington.
“Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina se ha convertido en un socio indispensable para avanzar en la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio”, señaló el comunicado, en una nueva muestra de respaldo político de la Casa Blanca hacia el Gobierno argentino.
El texto también subrayó el interés de Estados Unidos por profundizar la cooperación económica y tecnológica entre ambos países. “Estados Unidos está comprometido a ampliar nuestra colaboración en minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión”, sostuvo Rubio.
Durante los últimos meses, las administraciones de Trump y Milei avanzaron en acuerdos vinculados al comercio y las inversiones, especialmente en sectores considerados estratégicos. Entre ellos figuran los minerales críticos destinados a la industria tecnológica y al desarrollo de la inteligencia artificial, además de mecanismos para garantizar el abastecimiento frente a eventuales interrupciones en las cadenas de suministro.
En el comunicado, la administración republicana también hizo hincapié en la agenda regional compartida con el Gobierno argentino. “Juntos, estamos enfrentando las amenazas del narcoterrorismo, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región”, afirmó Rubio.
El secretario de Estado elogió además la posición internacional adoptada por la Casa Rosada desde la llegada de Milei al poder. “El liderazgo de principios de Argentina en la defensa de la libertad y la oposición a la tiranía da un ejemplo poderoso”, agregó.
Hacia el final del mensaje, el funcionario estadounidense manifestó su expectativa de profundizar la alianza bilateral en los próximos años. “De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá dando resultados significativos para ambas naciones y nuestro hemisferio en su conjunto”, concluyó.
Desde el inicio de su mandato, Milei consolidó una alianza política con Estados Unidos, al que considera uno de los principales socios estratégicos de la Argentina junto con Israel, aunque el acercamiento comenzó durante la administración de Joe Biden, la llegada de Trump a la Casa Blanca profundizó los vínculos entre ambos gobiernos.
La relación bilateral se fortaleció a través de numerosos viajes del presidente argentino a Estados Unidos, el respaldo norteamericano en organismos internacionales y la promoción de inversiones. Además, la administración Trump apoyó las gestiones argentinas ante el Fondo Monetario Internacional y manifestó públicamente su respaldo a candidatos de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas.
comentar