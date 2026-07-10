Trump aseguró que ordenó un ataque devastador contra Irán si es asesinado

Tensión Washington-Teherán

Las declaraciones del mandatario se conocieron en un contexto de fuerte tensión entre Washington y Teherán. Si bien ambos países mantienen conversaciones orientadas a alcanzar un acuerdo de paz, las negociaciones continúan sin avances concretos y persisten los enfrentamientos en torno al estratégico estrecho de Ormuz.

En ese marco, fuentes militares estadounidenses reclamaron que Irán garantice públicamente la libre navegación en ese paso marítimo y cese los ataques contra buques mercantes. Según advirtieron, de no producirse ese cambio, Trump "empezará a ejecutar sus opciones".

Desde la administración estadounidense también acusaron a Teherán de incumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio y señalaron los recientes ataques contra petroleros comerciales de Qatar y Arabia Saudita como una muestra del deterioro de la situación en la región.