Trump aseguró que ordenó un ataque devastador contra Irán si es asesinado

El presidente de Estados Unidos afirmó que dejó instrucciones al Pentágono para responder con un bombardeo de gran magnitud en caso de morir como consecuencia de un atentado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que dejó instrucciones al Pentágono para lanzar un ataque de gran magnitud contra Irán en caso de ser asesinado como parte de un presunto complot atribuido al régimen de Teherán.
En una entrevista concedida al diario New York Post, el mandatario sostuvo que la respuesta militar ya fue definida. "He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto", afirmó.
Trump también aseguró que desde hace tiempo es el principal objetivo de un eventual atentado y minimizó las versiones que indican que la amenaza fue detectada recientemente por Israel. "Soy el objetivo número uno desde hace tiempo. Israel no descubrió nada", expresó.
En las últimas horas, medios estadounidenses como CNN y The Wall Street Journal informaron que las autoridades israelíes habrían advertido a Trump sobre un presunto plan iraní para atentar contra su vida, aunque esas publicaciones no identificaron las fuentes de esa información.
Las declaraciones del mandatario se conocieron en un contexto de fuerte tensión entre Washington y Teherán. Si bien ambos países mantienen conversaciones orientadas a alcanzar un acuerdo de paz, las negociaciones continúan sin avances concretos y persisten los enfrentamientos en torno al estratégico estrecho de Ormuz.
En ese marco, fuentes militares estadounidenses reclamaron que Irán garantice públicamente la libre navegación en ese paso marítimo y cese los ataques contra buques mercantes. Según advirtieron, de no producirse ese cambio, Trump "empezará a ejecutar sus opciones".
Desde la administración estadounidense también acusaron a Teherán de incumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio y señalaron los recientes ataques contra petroleros comerciales de Qatar y Arabia Saudita como una muestra del deterioro de la situación en la región.
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