Elecciones en Honduras: Donald Trump se mostró muy molesto con el recuento de votos

A partir de que Salvador Nasralla acortó la distancia con Tito Asfura (el candidato de derecha que apoyan Trump y Milei), el mandatario estadounidense se expresó en su red Truth Social: "Parece que Honduras está intentando cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, ¡habrá un infierno que pagar!".

Según Trump, luego de que más de seis millones de hondureños ejerzan su derecho en las urnas, la Comisión Nacional Electoral "detuvo abruptamente el recuento de votos habiendo contabilizado solamente el 47%" y agregó: "Es imperativo que la Comisión termine de contar los votos. Los votos de cientos de miles de hondureños deben ser contados. ¡La democracia debe prevalecer!".

En el momento que se detuvo el proceso de contabilización, Asfura le llevaba 500 votos de diferencia a Nasralla, en una disputa muy reñida entre ambos.

Con estos posteos del mandatario ubicado en la Casa Blanca, deja en claro que Estados Unidos está atento a lo que pase en el país centroamericano y el apoyo que sostiene para con Tito Asfura.

Las elecciones realizadas el domingo todavía no tienen un claro ganador y, ante esta cercanía entre los dos principales candidatos, la incertidumbre crece aún más. Hasta el lunes se había contabilizado poco más del 50%.