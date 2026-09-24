Zuckerberg defendió a la IA y aseguró: "Es la mejor vía hacia un futuro seguro"

El CEO de Meta sostuvo que distribuir el acceso a la inteligencia artificial es clave para un futuro seguro y mostró a sus lentes "inteligentes" el cual podrá incorporar una lista de compras, buscar un horario para hablar con un amigo y enviarle una invitación
Mark Zuckerberg aseguró durante el Meta Connect 2026 que “empoderar a las personas con inteligencia artificial (IA) es la mejor vía hacia un futuro seguro”, al defender que el acceso a esta tecnología esté distribuido entre las personas en lugar de concentrar su control en pocas manos.
El CEO de Meta reconoció que esa postura se volvió “sorprendentemente controvertida”, pero sostuvo una mirada optimista sobre el desarrollo de la tecnología. En ese sentido, afirmó que construir es “un acto de amor” y vinculó esa idea con los productos que desarrolla la compañía y con su propia forma de entender el futuro.
Durante su presentación, Zuckerberg también utilizó el concepto de “superinteligencia” para referirse al objetivo de una tecnología orientada a crear en lugar de limitarse a automatizar tareas. El empresario empleó el término en al menos dos momentos y lo relacionó con Muse, el agente personal de inteligencia artificial presentado por Meta.
La expresión también había sido utilizada recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que su Gobierno reemplazará oficialmente “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en su documentación. Ante la ONU, Trump cuestionó además la posibilidad de establecer un esquema global para regular el desarrollo de estos sistemas.
El debate sobre el control de la inteligencia artificial se intensificó en los últimos días. Sam Altman, CEO de OpenAI, pidió ante el Consejo de Seguridad de la ONU una mayor cooperación internacional, mientras que Dario Amodei, CEO de Anthropic, advirtió sobre riesgos existenciales vinculados con el avance acelerado de esta tecnología.
En ese contexto, Zuckerberg presentó a Muse como el primer paso hacia una superinteligencia personal que, según su proyección, podría estar disponible para miles de millones de personas, el cual apunta a que el asistente acompañe al usuario durante el día y pueda ejecutar tareas mediante instrucciones de voz o conversaciones cotidianas.
Meta anunció que Muse llegará a sus lentes con inteligencia artificial el cual podrá transformar diálogos en acciones concretas. Entre las funciones mencionadas se encuentran incorporar productos a una lista de compras, buscar un horario para hablar con un amigo y enviarle una invitación.
El sistema también permitirá realizar videollamadas en vivo con una versión expresiva e interactiva de Muse, además de mantener conversaciones por voz en tiempo real y utilizar voces personalizadas. Mientras dialoga con el usuario, el asistente podrá resolver tareas en segundo plano a partir de las instrucciones recibidas.
comentar