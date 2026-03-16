Un nuevo apagón complica a Cuba y profundiza su crisis energética

El sistema eléctrico colapsó y dejó sin luz a casi toda la isla. Es el sexto apagón total en poco más de un año, en medio de la escasez de combustible y el deterioro de la red.
Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón general que dejó sin suministro de luz a casi todo el país y volvió a exponer la fragilidad de su sistema energético. El colapso del Sistema Eléctrico Nacional afectó a millones de personas y obligó a activar protocolos de emergencia para intentar restablecer el servicio. Según informaron fuentes oficiales, se trata del sexto corte total en un año y medio.
La falla se produjo durante la tarde y provocó la desconexión completa de la red. A diferencia de los cortes programados que se repiten a diario en distintas provincias, el apagón total implica que la generación cae a cero y obliga a reiniciar el sistema, un proceso complejo que puede demorar varias horas o incluso días.
El sistema eléctrico cubano funciona con centrales antiguas y con una infraestructura muy deteriorada, lo que dificulta la recuperación cuando ocurre un colapso general. En situaciones similares, como tras el paso del huracán Ian en 2022, el restablecimiento del servicio tardó casi una semana en completarse.
La crisis energética se agravó en los últimos meses por la falta de combustible. El país depende en gran parte del petróleo para generar electricidad y las autoridades reconocieron que la isla recibió muy pocos cargamentos en lo que va del año. Venezuela, principal proveedor durante años, redujo los envíos tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de este año, mientras que otras compras resultan cada vez más costosas.
Los cortes prolongados se volvieron parte de la vida cotidiana en muchas ciudades, donde los apagones pueden durar más de 12 o 24 horas. La escasez de energía se suma a la crisis económica que atraviesa el país desde la pandemia de coronavirus, con caída de la actividad, falta de productos básicos y un aumento sostenido de la emigración.
El nuevo colapso eléctrico vuelve a poner presión sobre el gobierno en un contexto social delicado. En los últimos meses se registraron protestas aisladas por los cortes de luz y por la situación económica, y el deterioro del sistema energético aparece como uno de los principales problemas que enfrenta la isla en la actualidad.
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