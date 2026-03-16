Un nuevo apagón complica a Cuba y profundiza su crisis energética

Los cortes prolongados se volvieron parte de la vida cotidiana en muchas ciudades, donde los apagones pueden durar más de 12 o 24 horas. La escasez de energía se suma a la crisis económica que atraviesa el país desde la pandemia de coronavirus, con caída de la actividad, falta de productos básicos y un aumento sostenido de la emigración.

El nuevo colapso eléctrico vuelve a poner presión sobre el gobierno en un contexto social delicado. En los últimos meses se registraron protestas aisladas por los cortes de luz y por la situación económica, y el deterioro del sistema energético aparece como uno de los principales problemas que enfrenta la isla en la actualidad.