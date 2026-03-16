EEUU lanzó una advertencia a la OTAN para intervenir en el conflicto con Irán por el petróleo

trump straimer Donald Trump junto a Keir Starmer, el premier británico.

Ante esta situación, Washington evalúa medidas extremas. El Pentágono ya ordenó el movimiento de la Unidad 31 Expedicionaria de Marines hacia Medio Oriente. El despliegue incluye el buque de asalto anfibio USS Tripoli, 2.200 infantes de marina, aviones de ataque F-35B y otros 2.800 efectivos de apoyo de la Armada. Esta decisión marcaría un giro drástico, ya que implicaría que tropas estadounidenses se involucren directamente en el terreno de combate para escoltar a los petroleros si los aliados mantienen su negativa a intervenir.

La tajante respuesta de la OTAN

El vocero del gobierno de Berlín, Stefan Kornelius, le contestó al presidente de Estados Unidos, que advirtió que la Alianza Atlántica tendrá un futuro "muy malo"si no colabora con el desbloqueo del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en plena guerra en Medio Oriente.

El vocero del canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que "la OTAN es una alianza para la defensa del territorio" de sus miembros y que en la situación actual "no existe el mandato para desplegarla": "Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN"