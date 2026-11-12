Mientras el grupo se preparaba para retirarse, un centinela del Tercer Regimiento de Infantería del Ejército estadounidense, conocido como la Guardia Vieja, avanzó unos pasos con el fusil en mano y llamó la atención de los presentes. "Todos los visitantes deben mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento", gritó el militar mientras continuaba con su patrullaje frente al secretario y sus acompañantes.

Tras la difusión de las imágenes, Parnell se refirió a lo ocurrido y defendió tanto al funcionario como la intervención del centinela. "El Secretario y todo el Departamento siempre han honrado y siempre honrarán los sacrificios que nuestros hombres y mujeres militares han hecho para mantener a América segura. Mientras conmemorábamos este día solemne, un soldado recordó correctamente y con respeto a todos que mantuvieran el decoro", expresó el portavoz.

El alivio temporal para Pete Hegseth, a quien buscan destituir

El episodio se produjo en un momento de tensión política para el secretario de Defensa. El martes, la Cámara de Representantes rechazó una resolución que buscaba avanzar con su destitución y frenó un intento de juicio político por su conducta en el cargo y su gestión de la guerra en Irán.

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de los Estados Unidos

La votación se realizó mientras los republicanos enfrentan las consecuencias de la contundente derrota en las elecciones de mitad de mandato. Algunos integrantes del partido atribuyeron el resultado al conflicto en Irán y al consecuente aumento de los precios de la nafta. Sin embargo, después de que Donald Trump expresara su firme respaldo a Hegseth, la mayoría de los legisladores republicanos apoyó al secretario y bloqueó la iniciativa en una votación dividida principalmente por partidos.

La propuesta había sido impulsada por el representante republicano de Kentucky Thomas Massie y contaba con el respaldo de los demócratas. El rechazo podría retrasar el proceso contra Hegseth, ya que los demócratas asumirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado en enero.

El líder demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries, quien se espera que se convierta en su próximo presidente, respaldó la iniciativa y acusó al secretario de haber "abusado de su poder" y "socavado la seguridad nacional de Estados Unidos".