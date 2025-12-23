Trump acusó a The New York Times de ser una amenaza para la seguridad de EEUU

“Sus mentiras y tergiversaciones deliberadas constituyen una grave amenaza para la seguridad nacional de nuestra nación. Su comportamiento radical de izquierda, desquiciado, escribiendo artículos y opiniones falsos de forma incesante, debe ser abordado y detenido. Ellos son los verdaderos enemigos del pueblo”, escribió Trump en su publicación.

truth social donald trump Cuanta de Truth Social de Donald Trump.

En la misma línea, el enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev, sostuvo en su cuenta de X que no se trata solo del NYT, sino de “una máquina de medios falsos globalista” alineada con el llamado Estado profundo de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea.

A comienzos de diciembre, la Casa Blanca inauguró una sección en su sitio web dedicada a medios que la administración Trump considera difusores de noticias falsas, entre los que incluyó a The New York Times, CNN, The Wall Street Journal y The Washington Post.