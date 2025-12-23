El presidente de Estados Unidos calificó al diario como el "verdadero enemigo del pueblo” y pidió frenar lo que definió como su comportamiento radical.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al diario The New York Times de representar una amenaza para la seguridad nacional y lo señaló como un “enemigo del pueblo”. El mandatario realizó la denuncia a través de su cuenta en la red social Truth Social, donde apuntó contra la cobertura y la línea editorial del medio.
“Sus mentiras y tergiversaciones deliberadas constituyen una grave amenaza para la seguridad nacional de nuestra nación. Su comportamiento radical de izquierda, desquiciado, escribiendo artículos y opiniones falsos de forma incesante, debe ser abordado y detenido. Ellos son los verdaderos enemigos del pueblo”, escribió Trump en su publicación.
En la misma línea, el enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev, sostuvo en su cuenta de X que no se trata solo del NYT, sino de “una máquina de medios falsos globalista” alineada con el llamado Estado profundo de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea.
A comienzos de diciembre, la Casa Blanca inauguró una sección en su sitio web dedicada a medios que la administración Trump considera difusores de noticias falsas, entre los que incluyó a The New York Times, CNN, The Wall Street Journal y The Washington Post.
