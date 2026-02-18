Nahitan Nández reveló que recibió un llamado de Juan Román Riquelme para volver a Boca

El mediocampista uruguayo contó que el presidente del Xeneize lo contactó para tentarlo con que tenga una nueva etapa en el club y dejó abierta la puerta a un retorno en el futuro.
Nahitan Nández reveló que Juan Román Riquelme lo llamó para proponerle volver a Boca. “Román me mandó mensajes en su momento, tuvimos contacto por un tiempo. Me dijo que en Boca dejé un lindo recuerdo y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta”, sorprendió en diálogo con el Espectador Deportes.
El mediocampista uruguayo reveló incluso el tono distendido de la charla. “Me mandó un mensaje en chiste de si quería seguir de vacaciones o volver a Boca. Es la personalidad que tiene él”, contó. Nández llegó al club en 2017 y fue vendido al Cagliari en 2019, antes de que Riquelme asumiera como dirigente, por lo que no coincidieron bajo la gestión del ídolo.
“Estoy con contrato (en Al-Qadisiyah F. C. de Arabia Saudita) pero a Peñarol quiero y voy a volver. Con mi representante decidimos terminar el campeonato y después ver qué hacer. Me queda un año más y no sé si renovar o pegar la vuelta”, explicó el volante y agregó: “Tengo 30 años, estuve mucho tiempo fuera de casa y mis hijos están en Uruguay. Son cosas que te hacen pensar”.
Gol de Nahitan Nández en un Superclásico en el Monumental.
Además, respaldó a Edinson Cavani, quien hace tiempo está lejos de cumplir las expectativas en Boca: “Todos sabemos la clase de jugador que es. Lo admiro porque quiere cambiar las cosas y no tengo dudas de que las va a cambiar”. Mientras disfruta de su actualidad en Arabia Saudita, Nández dejó la puerta abierta para volver a Boca...
