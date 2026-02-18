Nahitan Nández reveló que recibió un llamado de Juan Román Riquelme para volver a Boca

El mediocampista uruguayo reveló incluso el tono distendido de la charla. “Me mandó un mensaje en chiste de si quería seguir de vacaciones o volver a Boca. Es la personalidad que tiene él”, contó. Nández llegó al club en 2017 y fue vendido al Cagliari en 2019, antes de que Riquelme asumiera como dirigente, por lo que no coincidieron bajo la gestión del ídolo.

“Estoy con contrato (en Al-Qadisiyah F. C. de Arabia Saudita) pero a Peñarol quiero y voy a volver. Con mi representante decidimos terminar el campeonato y después ver qué hacer. Me queda un año más y no sé si renovar o pegar la vuelta”, explicó el volante y agregó: “Tengo 30 años, estuve mucho tiempo fuera de casa y mis hijos están en Uruguay. Son cosas que te hacen pensar”.

Gol de Nahitan Nández en un Superclásico en el Monumental.

Además, respaldó a Edinson Cavani, quien hace tiempo está lejos de cumplir las expectativas en Boca: “Todos sabemos la clase de jugador que es. Lo admiro porque quiere cambiar las cosas y no tengo dudas de que las va a cambiar”. Mientras disfruta de su actualidad en Arabia Saudita, Nández dejó la puerta abierta para volver a Boca...