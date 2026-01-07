Jimmy Kimmel acusa a Trump de usar la captura de Maduro para tapar los archivos de Epstein

El conductor de “ Jimmy Kimmel Live! ” no se guardó nada al opinar con ironía sobre la “Operación Resolución Absoluta”, el nombre que Trump le dio al operativo del 3 de enero, que tuvo la mirada del mundo entero sobre ella.

“El presidente Trump dijo que su resolución de Año Nuevo este año era la ‘paz en la tierra’ y eso duró apenas menos de dos días”, comenzó el presentador.

KIMMEL TRUMP

En su duro análisis, acusó al mandatario norteamericano de querer utilizar la captura de Maduro como una fachada que cubre un escándalo aún mayor: su amistad y supuesta participación en el polémico caso de Jeffrey Epstein.

“Si se preguntaban qué tan graves son estos archivos de Epstein para Trump, resulta que son nivel 'invadamos Venezuela'. Esto es literalmente la trama de la película Wag the Dog (Mentiras que matan): el presidente queda atrapado en un escándalo sexual, así que ataca a un país más pequeño para distraernos. Y aquí estamos, distraídos”, criticó.

Kimmel cerró su irónica presentación con una letal crítica a Donald Trump, cuestionando su intención de querer “liberar el pueblo venezolano”: “Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, especialmente ahora que 'Diddy' está encerrado... así que, tras meses de escalada, Trump decidió que Maduro tenía que irse”.

Y coronó con un chiste que se robó todos los aplausos: "Y sí, él es un criminal y un dictador que ha llevado a su país a la ruina financiera mientras él y su familia se llenaban los bolsillos... pero Maduro tampoco es ningún santo".

Jimmy Kimmel renovó su programa en la cadena ABC hasta 2027 y parece que Trump va a ser el protagonista de muchos de sus chistes. El pasado fin de semana el presentador recibió un premio en los Critics Choice Awards y también le dedicó unas palabras al presidente: "Quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin quien nos iríamos a casa con las manos vacías esta noche", dijo Kimmel, dándole también las gracias "por todas las cosas ridículas que hace cada día".

En esa gala hizo una defensa a ultranza de la libertad de expresión: "Gracias a todos los escritores, actores, productores y sindicalistas, a muchos de ustedes que están en esta sala, que nos apoyaron, dieron un paso al frente y nos recordaron que no damos por sentado la libertad de expresión en esta ciudad ni en este país".