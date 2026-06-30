Venezuela: la ONU dijo que se cierra la "ventana crítica" para hallar sobrevivientes

La Organización de las Naciones Unidas se refirió a las victimas atrapadas entre los escombros a pesar del esfuerzo desplegado por rescatistas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este martes que la "ventana crítica" para encontrar sobrevivientes en Venezuela luego de los terremotos "se estrecha" con el paso de las horas, porque incide directamente en el tiempo de vida que les resta a las víctimas atrapadas a pesar del esfuerzo desplegado por rescatistas.
"Las operaciones internacionales de búsqueda y rescate están totalmente movilizadas, con más de 70 equipos de búsqueda y rescate y otros equipos especializados y más de 2.300 miembros del personal que trabajan codo con codo con las autoridades nacionales. Varias personas han sido rescatadas vivas de los escombros, incluso cuando el número de muertos continúa aumentando y muchos permanecen desaparecidos", indicó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
La OCHA agregó que "mientras que la ventana crítica para los rescates en vivo se estrecha, los socios humanitarios están ampliando el apoyo de emergencia a través de la salud, la vivienda, el agua y el saneamiento, y la logística", para atender a las víctimas, supervivientes y damnificados.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo en X que "las escenas de devastación en Venezuela son verdaderamente desgarradoras" y expresó su solidaridad con la población afectada.
"Ante la rápida evolución de las necesidades, el acceso a la asistencia humanitaria urgente será fundamental. El sistema de las Naciones Unidas está ampliando la asistencia vital junto con nuestros socios y el Gobierno, y no escatimará esfuerzos para apoyar a quienes la necesitan", agregó.
En esa línea, Tom Fletcher, el subsecretario general de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia de la OCHA, resaltó en X que en el caso de Venezuela "cada minuto, cada hora cuenta". "Salvaremos tantas vidas como podamos".
El funcionario también informó que habló con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, a quien le indicó que la ONU apoya con "la coordinación y respuesta a la emergencia". "Agradezco su visita a nuestra base con 53 equipos internacionales de 27 países", dijo Fletcher.
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