Venezuela: la ONU dijo que se cierra la "ventana crítica" para hallar sobrevivientes

"Ante la rápida evolución de las necesidades, el acceso a la asistencia humanitaria urgente será fundamental. El sistema de las Naciones Unidas está ampliando la asistencia vital junto con nuestros socios y el Gobierno, y no escatimará esfuerzos para apoyar a quienes la necesitan", agregó.

En esa línea, Tom Fletcher, el subsecretario general de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia de la OCHA, resaltó en X que en el caso de Venezuela "cada minuto, cada hora cuenta". "Salvaremos tantas vidas como podamos".

El funcionario también informó que habló con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, a quien le indicó que la ONU apoya con "la coordinación y respuesta a la emergencia". "Agradezco su visita a nuestra base con 53 equipos internacionales de 27 países", dijo Fletcher.