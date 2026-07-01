Venezuela: Detuvieron a cuatro policías por robar dólares en los escombros tras el terremoto

Los agentes del CICPC fueron separados de sus cargos luego de que se viralizara un video en el que uno de ellos intentaba llevarse un bolso con dinero hallado durante los operativos de rescate.
Cuatro policías del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos en Venezuela, acusados de apropiarse de dinero y otros objetos de valor encontrados entre los escombros de edificios derrumbados en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos que sacudieron al país la semana pasada. Los agentes también fueron separados de sus funciones y quedaron a disposición de la Justicia.
La decisión fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, luego de que se viralizaran videos en redes sociales en los que se observa a uno de los efectivos intentando llevarse un bolso con billetes de dólares durante un operativo de rescate. En las imágenes, un grupo de ciudadanos lo enfrenta, le arrebata el dinero y rompe los billetes en medio de la discusión.
En un comunicado oficial, el ministerio señaló que los policías "desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros". Los detenidos fueron identificados como Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña y Josue Jhonatan Burgos Sánchez.
El director del CICPC, Douglas Rico, sostuvo que los efectivos "se apartaron de sus deberes" y aprovecharon el contexto de la emergencia para apropiarse de dinero y otros bienes encontrados entre las construcciones colapsadas mientras continuaban las tareas de búsqueda de sobrevivientes y asistencia a los damnificados.
El caso tomó estado público tras la difusión de las imágenes grabadas por testigos en La Guaira. Los videos muestran el momento en que varias personas increpan a uno de los policías cuando intentaba retirarse con un bolso que contenía dólares recuperados entre los restos de un edificio derrumbado.
La investigación se produjo en medio de los operativos de rescate desplegados en las zonas afectadas por los sismos, donde continúan trabajando equipos de emergencia para localizar sobrevivientes y recuperar víctimas entre los escombros.
Según el último balance oficial, los terremotos dejaron al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos, mientras miles de personas permanecen desaparecidas o desplazadas a raíz de la destrucción provocada por el doble movimiento sísmico.
La Guaira continúa siendo el epicentro de las tareas de asistencia y reconstrucción. En ese escenario, el caso de los policías acusados de robo generó una fuerte repercusión pública y derivó en su inmediata expulsión de la fuerza y en la apertura de una causa judicial.
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