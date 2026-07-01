Venezuela: Detuvieron a cuatro policías por robar dólares en los escombros tras el terremoto

Embed COMUNICADO OFICIAL



El Cicpc hace un pronunciamiento, firme y categórico en apego a los principios de transparencia, ética y rectitud que rigen a nuestra institución policial. https://t.co/jQfnXvgOlT pic.twitter.com/BWcS10QCmy — INTT (@InttContigo) July 1, 2026

El caso tomó estado público tras la difusión de las imágenes grabadas por testigos en La Guaira. Los videos muestran el momento en que varias personas increpan a uno de los policías cuando intentaba retirarse con un bolso que contenía dólares recuperados entre los restos de un edificio derrumbado.

La investigación se produjo en medio de los operativos de rescate desplegados en las zonas afectadas por los sismos, donde continúan trabajando equipos de emergencia para localizar sobrevivientes y recuperar víctimas entre los escombros.

Según el último balance oficial, los terremotos dejaron al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos, mientras miles de personas permanecen desaparecidas o desplazadas a raíz de la destrucción provocada por el doble movimiento sísmico.

La Guaira continúa siendo el epicentro de las tareas de asistencia y reconstrucción. En ese escenario, el caso de los policías acusados de robo generó una fuerte repercusión pública y derivó en su inmediata expulsión de la fuerza y en la apertura de una causa judicial.